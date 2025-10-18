Рейтинг@Mail.ru
ВСУ после реформ Мадяра катастрофически не хватает операторов БПЛА - РИА Новости, 18.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:43 18.10.2025 (обновлено: 21:51 18.10.2025)
ВСУ после реформ Мадяра катастрофически не хватает операторов БПЛА
ВСУ после реформ Мадяра катастрофически не хватает операторов БПЛА - РИА Новости, 18.10.2025
ВСУ после реформ Мадяра катастрофически не хватает операторов БПЛА
Практически вся логистика ВСУ выстроена на применении БПЛА, при этом им катастрофически не хватает операторов дронов, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 18.10.2025
специальная военная операция на украине
украина
сергей кривонос
вооруженные силы украины
украина
украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины
ВСУ после реформ Мадяра катастрофически не хватает операторов БПЛА

ВСУ после реформ Бровди катастрофически не хватает операторов БПЛА

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Практически вся логистика ВСУ выстроена на применении БПЛА, при этом им катастрофически не хватает операторов дронов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства привел слова экс-заместителя секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майора в отставке Сергея Кривоноса о том, что число украинских специалистов БПЛА стремительно снижается, ВСУ в среднем теряет ранеными и погибшими в месяц около 500 операторов дронов, при этом готовит около 300.
Он также отметил, что главком силами БПЛА Роберт Бровди (Мадяр) на бумаге отчитался об увеличении штатной численности подразделений БПЛА, однако в реальности это было сделано за счет ликвидации более мелких подразделений, что никак не повлияло на общую численность личного состава.
"На Украине сложился дисбаланс между количеством производимых дронов и операторов… Благодаря Мадяру, практически вся логистика ВСУ выстроена на применении БПЛА. Доставка продуктов на позиции, эвакуация раненых и убитых с поля боя отдана на откуп дронам и наземным роботехническим комплексам", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ВСУ практически отказались от классических методов обеспечения войск на передовой.
На Украине начали критиковать военные реформы Сырского
На Украине начали критиковать военные реформы Сырского
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСергей КривоносВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
