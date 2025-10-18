ВСУ после реформ Мадяра катастрофически не хватает операторов БПЛА

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Практически вся логистика ВСУ выстроена на применении БПЛА, при этом им катастрофически не хватает операторов дронов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства привел слова экс-заместителя секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майора в отставке Сергея Кривоноса о том, что число украинских специалистов БПЛА стремительно снижается, ВСУ в среднем теряет ранеными и погибшими в месяц около 500 операторов дронов, при этом готовит около 300.

Он также отметил, что главком силами БПЛА Роберт Бровди (Мадяр) на бумаге отчитался об увеличении штатной численности подразделений БПЛА, однако в реальности это было сделано за счет ликвидации более мелких подразделений, что никак не повлияло на общую численность личного состава.

"На Украине сложился дисбаланс между количеством производимых дронов и операторов… Благодаря Мадяру, практически вся логистика ВСУ выстроена на применении БПЛА. Доставка продуктов на позиции, эвакуация раненых и убитых с поля боя отдана на откуп дронам и наземным роботехническим комплексам", - сказал собеседник агентства.