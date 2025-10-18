Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 18.10.2025 (обновлено: 16:44 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/vsu-2049098592.html
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали два мирных жителя
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 18.10.2025
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали два мирных жителя
В Белгородской области при украинских ударах пострадали два мирных жителя, включая подростка, заявил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T15:50:00+03:00
2025-10-18T16:44:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049107874_0:151:1280:871_1920x0_80_0_0_c58265ac88fb1b5a4203de28c3f30090.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049107874_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9b8369d1671e07d2eaf1c1537253dda2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, россия
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Россия
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали два мирных жителя

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала 16-летняя девочка

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области. 18 октября 2025
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 18 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 18 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Белгородской области при украинских ударах пострадали два мирных жителя, включая подростка, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«
"Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Ранены два мирных жителя. В Валуйскую ЦРБ обратилась 16-летняя девочка, которая также была в автомобиле при атаке дрона сегодня утром в хуторе Кургашки", — написал он на платформе MAX.

Ранее сообщалось, что при ударе по машине пострадал 13-летний ребенок.

Губернатор отметил, что врачи диагностировали у девочки минно-взрывную травму и непроникающее осколочное ранение грудной клетки.
Также в селе Козинка мужчина наступил на взрывное устройство, его доставили в Грайворонскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины.
В Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала