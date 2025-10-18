В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали два мирных жителя

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Белгородской области при украинских ударах пострадали два мирных жителя, включая подростка, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось, что при ударе по машине пострадал 13-летний ребенок.

Губернатор отметил, что врачи диагностировали у девочки минно-взрывную травму и непроникающее осколочное ранение грудной клетки.

Также в селе Козинка мужчина наступил на взрывное устройство, его доставили в Грайворонскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины.