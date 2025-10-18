https://ria.ru/20251018/vsu-2049098592.html
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали два мирных жителя
В Белгородской области при украинских ударах пострадали два мирных жителя, включая подростка, заявил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T15:50:00+03:00
2025-10-18T15:50:00+03:00
2025-10-18T16:44:00+03:00
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала 16-летняя девочка
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Белгородской области при украинских ударах пострадали два мирных жителя, включая подростка, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
"Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Ранены два мирных жителя. В Валуйскую ЦРБ обратилась 16-летняя девочка, которая также была в автомобиле при атаке дрона сегодня утром в хуторе Кургашки", — написал он на платформе MAX
Ранее сообщалось, что при ударе по машине пострадал 13-летний ребенок.
Губернатор отметил, что врачи диагностировали у девочки минно-взрывную травму и непроникающее осколочное ранение грудной клетки.
Также в селе Козинка мужчина наступил на взрывное устройство, его доставили в Грайворонскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины.
В Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.