ВСУ за сутки нанесли 52 удара по Херсонской области
За сутки боевики киевского режима нанесли 52 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в РИА Новости, 18.10.2025
