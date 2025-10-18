Рейтинг@Mail.ru
Новобранцы 57-й бригады ВСУ в первый день попадают на передовую - РИА Новости, 18.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:42 18.10.2025
Новобранцы 57-й бригады ВСУ в первый день попадают на передовую
2025
Новобранцы 57-й бригады ВСУ в первый день попадают на передовую

Военнослужащие ВСУ в Харьковской области
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Командование 57-й мотопехотной бригады ВСУ, воюющей в Харьковской области, в первый же день бросает на передовую прибывших из учебной части новобранцев, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование бригады не жалеет личный состав, особенно только что прибывший из учебки. В первый же день они отправляются на передовые позиции", - сказал собеседник агентства.
