ВСУ за сутки потеряли до 1520 военных
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 18.10.2025 (обновлено: 05:07 18.10.2025)
ВСУ за сутки потеряли до 1520 военных
Потери ВСУ за прошедшие сутки составили порядка 1520 военнослужащих, следует из заявлений офицеров пресс-центров российских группировок войск. РИА Новости, 18.10.2025
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Потери ВСУ за прошедшие сутки составили порядка 1520 военнослужащих, следует из заявлений офицеров пресс-центров российских группировок войск.
Бойцы ликвидировали:
  • до 545 украинских солдат в зоне ответственности центральной группировки;
  • до 300 — восточной;
  • более 230 — западной;
  • до 230 — северной;
  • до 215 — южной.
По данным Минобороны от пятницы, всего за неделю потери ВСУ достигли около 10685 военных.
