ВСУ за сутки потеряли до 1520 военных
Потери ВСУ за прошедшие сутки составили порядка 1520 военнослужащих, следует из заявлений офицеров пресс-центров российских группировок войск. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T05:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
россия
безопасность
