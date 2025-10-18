ВВС Украины сообщили, что вынуждены применять ЗРК над городами

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Военно-воздушные силы Украины вынуждены применять зенитно-ракетные комплексы над украинскими городами из-за дефицита ЗРК, сообщил командующий воздушными силами ВСУ Анатолий Кривоножко.
"Из-за недостаточного количества ЗРК мы вынуждены иногда применять их над городом. Падение обломков гораздо меньше влечет за собой последствий, чем попадание ракеты с боевой частью", - приводит слова Кривоножко украинское издание "Судебно-юридическая газета".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
