"Удар по мечте". На Западе признали провал Зеленского на встрече с Трампом

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Многие мировые СМИ назвали встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне провалом для Киева.

Так, американская газета The Wall Street Journal обратила внимание, что глава Белого дома не упомянул в публикации о переговорах про крылатые ракеты Tomahawk, на которые наделась Украина.

В свою очередь, британская The Telegraph посчитала, что Зеленский ушел ни с чем, поскольку Трамп не готов поставлять Киеву это оружие.

Немецкая газета Bild опубликовала материал под названием "Серьезный удар по мечте Зеленского о Tomahawk". При этом в статье указано, что американский лидер уверен в заинтересованности президента Владимира Путина в завершении конфликта.

Испанская El Pais написала, что "маятник Трампа снова качнулся в сторону Москвы", в то время как глава киевского режима надеялся вернуться на Украину с дополнительной военной поддержкой.

Французская Le Monde также выпустила статью, в которой автор отметил слова президента США о его уверенности в желании Путина завершить конфликт, а также отказ передать Киеву Tomahawk.

Со своей стороны, французский журнал Le Point обратил внимание на конфуз Зеленского из-за колкости Трампа в его адрес при обсуждении возможного строительства тоннеля между Россией и США.

Один из журналистов задал вопрос главе Белого дома об этом проекте. Трамп назвал идею интересной и спросил, что думает Зеленский. Тот ответил, что она ему не нравится, рассмешив политика.

Украинское издание "Страна.ua" перечислило три цели, которые Зеленский преследовал во время визита в США и которые ему не удалось достичь: получить Tomahawk, бесплатную военную помощь и вынудить Трампа усилить давление на Россию.