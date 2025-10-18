Рейтинг@Mail.ru
"Удар по мечте". На Западе признали провал Зеленского на встрече с Трампом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 18.10.2025 (обновлено: 14:56 18.10.2025)
"Удар по мечте". На Западе признали провал Зеленского на встрече с Трампом
"Удар по мечте". На Западе признали провал Зеленского на встрече с Трампом
Многие мировые СМИ назвали встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне провалом для Киева.
"Удар по мечте". На Западе признали провал Зеленского на встрече с Трампом

Bild, Pais и Telegraph назвали встречу Зеленского и Трампа неудачной для Киева

© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Многие мировые СМИ назвали встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне провалом для Киева.
Так, американская газета The Wall Street Journal обратила внимание, что глава Белого дома не упомянул в публикации о переговорах про крылатые ракеты Tomahawk, на которые наделась Украина.
В свою очередь, британская The Telegraph посчитала, что Зеленский ушел ни с чем, поскольку Трамп не готов поставлять Киеву это оружие.
Немецкая газета Bild опубликовала материал под названием "Серьезный удар по мечте Зеленского о Tomahawk". При этом в статье указано, что американский лидер уверен в заинтересованности президента Владимира Путина в завершении конфликта.
Испанская El Pais написала, что "маятник Трампа снова качнулся в сторону Москвы", в то время как глава киевского режима надеялся вернуться на Украину с дополнительной военной поддержкой.
Французская Le Monde также выпустила статью, в которой автор отметил слова президента США о его уверенности в желании Путина завершить конфликт, а также отказ передать Киеву Tomahawk.
Со своей стороны, французский журнал Le Point обратил внимание на конфуз Зеленского из-за колкости Трампа в его адрес при обсуждении возможного строительства тоннеля между Россией и США.

Один из журналистов задал вопрос главе Белого дома об этом проекте. Трамп назвал идею интересной и спросил, что думает Зеленский. Тот ответил, что она ему не нравится, рассмешив политика.

Украинское издание "Страна.ua" перечислило три цели, которые Зеленский преследовал во время визита в США и которые ему не удалось достичь: получить Tomahawk, бесплатную военную помощь и вынудить Трампа усилить давление на Россию.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал CNN, глава Белого дома дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты. В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо". Также Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором Белого дома, а не на его территории.
