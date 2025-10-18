Рейтинг@Mail.ru
18:19 18.10.2025 (обновлено: 21:48 18.10.2025)
Вэнс отреагировал на сообщения о галстуке шефа Пентагона
в мире, сша, пит хегсет, владимир зеленский, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Пит Хегсет, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Министерство обороны США
© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на сообщения о том, что шеф Пентагона Пит Хегсет пришел на встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в галстуке в цветах российского триколора.
Белый, синий и красный цвета есть и на флаге США, где они считаются национальными. Однако курьезности ситуации добавило то, что на галстуке Хегсета, сидевшего напротив Зеленского, цвета располагались в том же порядке, что на российском флаге: сверху белая, ниже — синяя, затем — красная. Под ними — еще одно такое же сочетание трех цветов.
"Или, может быть, он носил цвета Америки", — написал Вэнс в социальной сети Х, реагируя на публикацию пользователя о том, что галстук Хегсета соответствовал цветам российского триколора.
В миреСШАПит ХегсетВладимир ЗеленскийДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
