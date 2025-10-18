https://ria.ru/20251018/vens-2049089233.html
Вице-президент США посетит Израиль на следующей неделе, сообщили СМИ
Вице-президент США посетит Израиль на следующей неделе, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2025
Вице-президент США посетит Израиль на следующей неделе, сообщили СМИ
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетят Израиль на следующей неделе с целью продвижения реализации... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T14:13:00+03:00
2025-10-18T14:13:00+03:00
2025-10-18T14:13:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
стив уиткофф
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_27e1ad725626cf7bca10330ba00ab4ab.jpg
https://ria.ru/20251012/gaza-2047829683.html
https://ria.ru/20251015/smi-2048365529.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_950c6652fa11e8dce16d752f11de2b15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, дональд трамп, стив уиткофф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Вице-президент США посетит Израиль на следующей неделе, сообщили СМИ
Kan: Вэнс и Уиткофф посетят Израиль для продвижения плана по Газе
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетят Израиль на следующей неделе с целью продвижения реализации мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа, сообщила в субботу израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник.
По данным источника Kan, Вэнс прибудет в Израиль
в понедельник.
“Уиткофф также прибудет в Израиль на следующей неделе, чтобы продолжить содействовать реализации плана американского президента по прекращению войны в секторе Газа”, - говорится в сообщении гостелерадиокомпании.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС
вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь десять тел заложников.