Вице-президент США посетит Израиль на следующей неделе, сообщили СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетят Израиль на следующей неделе с целью продвижения реализации мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа, сообщила в субботу израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник.

По данным источника Kan, Вэнс прибудет в Израиль в понедельник.

“Уиткофф также прибудет в Израиль на следующей неделе, чтобы продолжить содействовать реализации плана американского президента по прекращению войны в секторе Газа”, - говорится в сообщении гостелерадиокомпании.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.