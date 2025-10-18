Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтоне проходит акция протеста против политики Трампа - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:07 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/vashington-2049143136.html
В Вашингтоне проходит акция протеста против политики Трампа
В Вашингтоне проходит акция протеста против политики Трампа - РИА Новости, 18.10.2025
В Вашингтоне проходит акция протеста против политики Трампа
Акция протеста "No Kings" против политики президента США Дональда Трампа проходит в субботу в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T21:07:00+03:00
2025-10-18T21:07:00+03:00
в мире
пенсильвания
америка
сша
дональд трамп
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149584/46/1495844688_0:0:4730:2661_1920x0_80_0_0_5c2a6ac70c9d743bf2e5d20be773d691.jpg
https://ria.ru/20251018/chikago-2049134323.html
https://ria.ru/20251018/ssha-2049130527.html
пенсильвания
америка
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149584/46/1495844688_201:0:4730:3397_1920x0_80_0_0_c259ef921e71e2d053bd2776a5bdf23a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пенсильвания, америка, сша, дональд трамп, вашингтон (штат)
В мире, Пенсильвания, Америка, США, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
В Вашингтоне проходит акция протеста против политики Трампа

В Вашингтоне проходит многотысячный митинг под лозунгом No Kings

© AP Photo / Carolyn KasterУчастники демонстрации в Вашингтоне, США
Участники демонстрации в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Участники демонстрации в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Акция протеста "No Kings" против политики президента США Дональда Трампа проходит в субботу в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
С утра сотни людей начали собираться у Национальной аллеи, где был официально запланирован протест. Сейчас на главной улице, ведущей к Белому дому, - Пенсильвания авеню - находятся тысячи участников. В некоторых местах даже тяжело передвигаться из-за плотности толпы. Часть людей слушает выступающих, другие маршируют. Обстановка остается мирной, среди участников — люди всех возрастов, от младенцев до пожилых.
В Чикаго акция протеста против политики Трампа - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В пригороде Чикаго вновь началась акция протеста
Вчера, 19:52
Протестующие держат плакаты с надписями: "No Kings in the USA" ("Никаких королей в США"), "Free DC" ("Свободный Вашингтон"), "Democracy dies in silence" ("Демократия умирает в тишине"), "Immigrants make America great again" ("Иммигранты делают Америку снова великой"), "Veterans for democracy" ("Ветераны за демократию") и другие.
Все прилегающие улицы перекрыты, полиция усилила присутствие. Интернет работает с перебоями.
Ранее Секретная служба США установила вокруг Белого дома дополнительные заграждения. Её представитель сообщил американским СМИ, что меры безопасности, включая антилазательные заборы, введены в связи с ожидаемыми акциями. Он добавил, что служба сотрудничает с другими правоохранительными органами для обеспечения порядка, но не раскрывает деталей своих операций.
В пятницу Трамп в интервью Fox News заявил, комментируя предстоящие протесты против своей политики, что он не король.
Акции "No Kings" проходят в субботу не только в Вашингтоне, но и по всей стране, а также за рубежом. Они направлены против внутренней политики Трампа, прежде всего в области иммиграции, здравоохранения и охраны окружающей среды. Первые митинги "No Kings" состоялись 14 июня, в день военного парада и 79-летия бывшего президента.
Антиправительственная акция в центре Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Нью-Йорке началась антиправительственная акция
Вчера, 19:22
 
В миреПенсильванияАмерикаСШАДональд ТрампВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала