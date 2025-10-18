В Вашингтоне проходит акция протеста против политики Трампа

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Акция протеста "No Kings" против политики президента США Дональда Трампа проходит в субботу в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
С утра сотни людей начали собираться у Национальной аллеи, где был официально запланирован протест. Сейчас на главной улице, ведущей к Белому дому, - Пенсильвания авеню - находятся тысячи участников. В некоторых местах даже тяжело передвигаться из-за плотности толпы. Часть людей слушает выступающих, другие маршируют. Обстановка остается мирной, среди участников — люди всех возрастов, от младенцев до пожилых.
Протестующие держат плакаты с надписями: "No Kings in the USA" ("Никаких королей в США"), "Free DC" ("Свободный Вашингтон"), "Democracy dies in silence" ("Демократия умирает в тишине"), "Immigrants make America great again" ("Иммигранты делают Америку снова великой"), "Veterans for democracy" ("Ветераны за демократию") и другие.
Все прилегающие улицы перекрыты, полиция усилила присутствие. Интернет работает с перебоями.
Ранее Секретная служба США установила вокруг Белого дома дополнительные заграждения. Её представитель сообщил американским СМИ, что меры безопасности, включая антилазательные заборы, введены в связи с ожидаемыми акциями. Он добавил, что служба сотрудничает с другими правоохранительными органами для обеспечения порядка, но не раскрывает деталей своих операций.
В пятницу Трамп в интервью Fox News заявил, комментируя предстоящие протесты против своей политики, что он не король.
Акции "No Kings" проходят в субботу не только в Вашингтоне, но и по всей стране, а также за рубежом. Они направлены против внутренней политики Трампа, прежде всего в области иммиграции, здравоохранения и охраны окружающей среды. Первые митинги "No Kings" состоялись 14 июня, в день военного парада и 79-летия бывшего президента.
