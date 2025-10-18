Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг прокомментировал сообщения об отсрочке расчета утильсбора - РИА Новости, 18.10.2025
17:26 18.10.2025 (обновлено: 17:38 18.10.2025)
Минпромторг прокомментировал сообщения об отсрочке расчета утильсбора
Минпромторг прокомментировал сообщения об отсрочке расчета утильсбора
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто, денис мантуров, алексей репик, михаил мишустин
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Авто, Денис Мантуров, Алексей Репик, Михаил Мишустин
Минпромторг прокомментировал сообщения об отсрочке расчета утильсбора

Минпромторг опроверг сообщения об отсрочке нового механизма расчёта утильсбора

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ опроверг информацию об отсрочке нового механизма расчета утильсбора только для тех, кто оплатил автомобиль до 12 сентября 2025 года, о котором сообщают СМИ, сообщили журналистам в ведомстве.
"Обращаем внимание, что информация об отсрочке вступления в силу новых правил расчёта утильсбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности", - сказали в Минпромторге.
Автомобили Москвич на Московском автомобильном заводе Москвич - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Изменение утильсбора не коснется 90% авторынка России, заявила эксперт
6 октября, 08:54
Минпромторг в сентябре подготовил проект постановления правительства, меняющий механизм расчета утилизационного сбора на автомобили. В частности, для легковых машин предложено формировать базовую ставку утильсбора по типу и объему двигателя, но учитывать его мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой. Льготный коэффициент при этом сохранялся для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования.
Позднее в октябре глава "Деловой России" Алексей Репик направил письмо первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову с просьбой отсрочить вступление в силу новых параметров утилизационного сбора на автомобили в России в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей. В документе, который имеется в распоряжении РИА Новости, говорилось о необходимости дать время "для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе-октябре 2025 года".
После рассмотрения обращения в секретариате Мантурова сообщили, что первый вице-премьер ждет от Минпромторга РФ варианты реализации переходного периода по изменениям расчета утильсбора на автомобили для завершения по старым правилам действующих оплаченных заказов.
В Минпромторге же отметили, что учтут сроки поставки и оплаты заказанных авто из разных стран при подготовке предложений по отсрочке новых параметров утильсбора на автомобили. Министерство уже на текущей неделе доложит главе правительства Михаилу Мишустину и Мантурову по вопросу отсрочки вступления в силу новых условий.
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Эксперты предупредили россиян о мошенничестве с утильсбором
3 октября, 04:29
 
Россия Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России) Авто Денис Мантуров Алексей Репик Михаил Мишустин
 
 
