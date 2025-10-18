Рейтинг@Mail.ru
Российского подростка внесли в базу "Миротворец" - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/ukraina-2049147095.html
Российского подростка внесли в базу "Миротворец"
Российского подростка внесли в базу "Миротворец" - РИА Новости, 18.10.2025
Российского подростка внесли в базу "Миротворец"
Четырнадцатилетний подросток из России был внесен в скандальную украинскую базу "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T22:01:00+03:00
2025-10-18T22:01:00+03:00
в мире
россия
украина
сайт "миротворец"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888305286_26:0:3667:2048_1920x0_80_0_0_d80102b224104dd26910ab4524761337.jpg
https://ria.ru/20251009/mirotvorets-2047173483.html
https://rsport.ria.ru/20251003/zhurova-2046153448.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888305286_481:0:3212:2048_1920x0_80_0_0_44edbf7f41ba877878871c9e4624e600.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сайт "миротворец"
В мире, Россия, Украина, Сайт "Миротворец"
Российского подростка внесли в базу "Миротворец"

В украинскую базу "Миротворец" внесли четырнадцатилетнего россиянина

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток из России был внесен в скандальную украинскую базу "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта.
На сайте утверждается, что Михаил, родившийся в июле 2011 года, якобы "покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Фаина Савенкова с соавтором Александром Конторовичем - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Студентка из ЛНР призвала силовиков заняться сайтом "Миротворец"
9 октября, 01:25
Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой потребовать от украинских властей исключить данные о детях с сайта "Миротворец".
В заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству говорится, что в базу ресурса вносятся "двухлетние и трехлетние дети", обвиняемые в "российской агрессии" и "нарушении границ Украины". Совет назвал происходящее "вопиющим случаем" и направил официальное письмо Тюрку.
Публикация личных данных несовершеннолетних на "Миротворце" происходит не впервые. Ранее в базу были добавлены профили двух российских школьников - 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. В 2021 году в списке появилась 12-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова. Кроме того, в разные годы на сайте размещались сведения о четырехлетнем ребенке и еще 13 несовершеннолетних, анкеты которых позднее были удалены, но теперь вновь доступны.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Журова рассказала, почему Симоняна внесли в базу "Миротворца"
3 октября, 12:53
 
В миреРоссияУкраинаСайт "Миротворец"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала