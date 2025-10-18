Рейтинг@Mail.ru
На Украине начали критиковать военные реформы Сырского - РИА Новости, 18.10.2025
20:38 18.10.2025 (обновлено: 20:43 18.10.2025)
На Украине начали критиковать военные реформы Сырского
На Украине начали критиковать военные реформы Сырского
украина, сергей кривонос, александр сырский, вооруженные силы украины
Украина, Сергей Кривонос, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На Украине начали критиковать военные реформы Сырского

© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Проводимые главкомом ВСУ Александром Сырским военные реформы начали критиковать на Украине, в частности, за низкий уровень подготовки бригад и неспособность командования принимать решения из-за излишне централизованной системы управления, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства привел слова экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майора в отставке Сергея Кривоноса о том, что основными причинами неудач ВСУ на фронте является низкий уровень укомплектованности и подготовки личного состава бригад, а также неспособность командования принимать решения из-за излишней централизации власти в украинской армии.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Российские силовики рассказали, как Сырский убирает несогласных командующих
6 октября, 21:57
Он отметил, что корпуса ВСУ представляют собой не единые организмы, а сборище бригад, которые действуют разрозненно.
"Еще ни один армейский корпус ВСУ не воюет на одном направлении в полном составе. Кроме того, после реформы Сырского в ВСУ до сих пор не сформировано четкое разграничение зон ответственности между корпусами", - сказал он.
ВСУ в своей общей массе не представляют собой целостной армии и ввиду различного уровня подготовки военнослужащих, добавил собеседник агентства.
"Во многом этому способствовала широкая география стран и полигонов, где обучались украинские мобилизованные, где всех обучали по-разному. Более того, по словам Кривоноса, Зеленский лично саботировал процесс подготовки резервов", - сказал представитель силовых структур.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Источник объяснил, зачем Сырскому нужна реформа ВСУ
1 октября, 21:53
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСергей КривоносАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
