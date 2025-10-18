МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Проводимые главкомом ВСУ Александром Сырским военные реформы начали критиковать на Украине, в частности, за низкий уровень подготовки бригад и неспособность командования принимать решения из-за излишне централизованной системы управления, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства привел слова экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майора в отставке Сергея Кривоноса о том, что основными причинами неудач ВСУ на фронте является низкий уровень укомплектованности и подготовки личного состава бригад, а также неспособность командования принимать решения из-за излишней централизации власти в украинской армии.

Он отметил, что корпуса ВСУ представляют собой не единые организмы, а сборище бригад, которые действуют разрозненно.

"Еще ни один армейский корпус ВСУ не воюет на одном направлении в полном составе. Кроме того, после реформы Сырского в ВСУ до сих пор не сформировано четкое разграничение зон ответственности между корпусами", - сказал он.

ВСУ в своей общей массе не представляют собой целостной армии и ввиду различного уровня подготовки военнослужащих, добавил собеседник агентства.