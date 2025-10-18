https://ria.ru/20251018/ukraina-2049140093.html
На Украине начали критиковать военные реформы Сырского
На Украине начали критиковать военные реформы Сырского
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Проводимые главкомом ВСУ Александром Сырским военные реформы начали критиковать на Украине, в частности, за низкий уровень подготовки бригад и неспособность командования принимать решения из-за излишне централизованной системы управления, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства привел слова экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
генерал-майора в отставке Сергея Кривоноса
о том, что основными причинами неудач ВСУ
на фронте является низкий уровень укомплектованности и подготовки личного состава бригад, а также неспособность командования принимать решения из-за излишней централизации власти в украинской армии.
Он отметил, что корпуса ВСУ представляют собой не единые организмы, а сборище бригад, которые действуют разрозненно.
"Еще ни один армейский корпус ВСУ не воюет на одном направлении в полном составе. Кроме того, после реформы Сырского в ВСУ до сих пор не сформировано четкое разграничение зон ответственности между корпусами", - сказал он.
ВСУ в своей общей массе не представляют собой целостной армии и ввиду различного уровня подготовки военнослужащих, добавил собеседник агентства.
"Во многом этому способствовала широкая география стран и полигонов, где обучались украинские мобилизованные, где всех обучали по-разному. Более того, по словам Кривоноса, Зеленский лично саботировал процесс подготовки резервов", - сказал представитель силовых структур.