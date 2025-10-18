Рейтинг@Mail.ru
На Украине создадут центр защиты критической инфраструктуры - РИА Новости, 18.10.2025
16:42 18.10.2025
На Украине создадут центр защиты критической инфраструктуры
На Украине создадут центр защиты критической инфраструктуры - РИА Новости, 18.10.2025
На Украине создадут центр защиты критической инфраструктуры
Правительство Украины создаст координационный центр инженерной защиты критической инфраструктуры, сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко. РИА Новости, 18.10.2025
в мире, украина, алексей кулеба
В мире, Украина, Алексей Кулеба
На Украине создадут центр защиты критической инфраструктуры

Правительство Украины создаст центр инженерной защиты критической инфраструктуры

© РИА Новости / СтрингерЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Правительство Украины создаст координационный центр инженерной защиты критической инфраструктуры, сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.
"Создаем координационный центр инженерной защиты. Он объединит представителей правительства, областных и местных властей, операторов инфраструктуры. Центр будет определять приоритеты финансирования и восстановления объектов, координировать действия и контролировать выполнение работ", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
По ее словам, курировать работу центра будет вице-премьер Алексей Кулеба и агентство восстановления.
