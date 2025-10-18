https://ria.ru/20251018/ukraina-2049107707.html
На Украине создадут центр защиты критической инфраструктуры
На Украине создадут центр защиты критической инфраструктуры
Правительство Украины создаст координационный центр инженерной защиты критической инфраструктуры, сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко. РИА Новости, 18.10.2025
украина
На Украине создадут центр защиты критической инфраструктуры
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Правительство Украины создаст координационный центр инженерной защиты критической инфраструктуры, сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.
"Создаем координационный центр инженерной защиты. Он объединит представителей правительства, областных и местных властей, операторов инфраструктуры. Центр будет определять приоритеты финансирования и восстановления объектов, координировать действия и контролировать выполнение работ", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
По ее словам, курировать работу центра будет вице-премьер Алексей Кулеба
и агентство восстановления.