На Украине создадут центр защиты критической инфраструктуры

"Создаем координационный центр инженерной защиты. Он объединит представителей правительства, областных и местных властей, операторов инфраструктуры. Центр будет определять приоритеты финансирования и восстановления объектов, координировать действия и контролировать выполнение работ", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.