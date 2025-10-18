https://ria.ru/20251018/ukraina-2049094537.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв
Очередной взрыв прогремел в субботу в городе Сумы, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.10.2025
специальная военная операция на украине
сумы
украина
сумская область
