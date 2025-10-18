Рейтинг@Mail.ru
Киев ждет встречи Путина и Трампа для принятия новых решений, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/ukraina-2049093677.html
Киев ждет встречи Путина и Трампа для принятия новых решений, сообщили СМИ
Киев ждет встречи Путина и Трампа для принятия новых решений, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2025
Киев ждет встречи Путина и Трампа для принятия новых решений, сообщили СМИ
Киев оказался в непростом положении по итогам встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, и теперь украинские власти вынуждены ждать саммит... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T14:54:00+03:00
2025-10-18T14:54:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
https://ria.ru/20251018/vstrecha-2049087042.html
https://ria.ru/20251018/orban-2049072882.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Киев ждет встречи Путина и Трампа для принятия новых решений, сообщили СМИ

NYT: Киев вынужден ждать встречи Путина и Трампа для принятия новых решений

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Киев оказался в непростом положении по итогам встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, и теперь украинские власти вынуждены ждать саммит американского лидера и президента РФ Владимира Путина в Будапеште для принятия решения относительно своих последующих шагов, пишет газета New York Times.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как подчеркивает телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
"Удар по мечте". На Западе признали провал Зеленского на встрече с Трампом
Вчера, 13:58
"Ситуация ставит Украину в непростое положение, вынуждая ждать встречи Трампа и Путина, прежде чем решать, какой шаг предпринимать дальше", - говорится в публикации издания.
Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Орбан сделал новое заявление о встрече Путина и Трампа
Вчера, 12:26
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала