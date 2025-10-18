https://ria.ru/20251018/ukraina-2049038481.html
Запад передает Украине списанное вооружение времен Второй мировой войны
Запад передает Украине списанное вооружение времен Второй мировой войны
Западные союзники передают ВСУ списанное артиллерийское вооружение времен Второй мировой войны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 18.10.2025
МОСКВА, 18 окт- РИА Новости. Западные союзники передают ВСУ списанное артиллерийское вооружение времен Второй мировой войны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Страны НАТО
утилизируют свое старое вооружение, применяемое во время Второй мировой войны. В частности, 42-я отдельная механизированная бригада ВСУ
получила старые американские 155-миллиметровые буксируемые гаубицы М114А1, принятые на вооружение в 1942 году", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что использование данного вооружения малоэффективно в настоящее время, а технические характеристики старых артиллерийских орудий очень низкие.
"Таким образом, с помощью натовской утилизации европейские страны избавляются от старого вооружения", - добавил он.