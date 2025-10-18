Запад передает Украине списанное вооружение времен Второй мировой войны

МОСКВА, 18 окт- РИА Новости. Западные союзники передают ВСУ списанное артиллерийское вооружение времен Второй мировой войны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Он отметил, что использование данного вооружения малоэффективно в настоящее время, а технические характеристики старых артиллерийских орудий очень низкие.