Запад передает Украине списанное вооружение времен Второй мировой войны - РИА Новости, 18.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:49 18.10.2025
Запад передает Украине списанное вооружение времен Второй мировой войны
Запад передает Украине списанное вооружение времен Второй мировой войны - РИА Новости, 18.10.2025
Запад передает Украине списанное вооружение времен Второй мировой войны
Западные союзники передают ВСУ списанное артиллерийское вооружение времен Второй мировой войны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 18.10.2025
2025
Запад передает Украине списанное вооружение времен Второй мировой войны

Страны НАТО поставляют на Украину устаревшее вооружение времен Второй мировой

Украинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы
Украинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы . Архивное фото
МОСКВА, 18 окт- РИА Новости. Западные союзники передают ВСУ списанное артиллерийское вооружение времен Второй мировой войны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Страны НАТО утилизируют свое старое вооружение, применяемое во время Второй мировой войны. В частности, 42-я отдельная механизированная бригада ВСУ получила старые американские 155-миллиметровые буксируемые гаубицы М114А1, принятые на вооружение в 1942 году", - сказал собеседник агентства.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопрос журналиста во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. 17 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп ответил на вопрос о поставках Киеву новых вооружений
17 октября, 21:02
Он отметил, что использование данного вооружения малоэффективно в настоящее время, а технические характеристики старых артиллерийских орудий очень низкие.
"Таким образом, с помощью натовской утилизации европейские страны избавляются от старого вооружения", - добавил он.
