05:28 18.10.2025 (обновлено: 07:04 18.10.2025)
На Западе раскрыли, что случится на Украине зимой
На Западе раскрыли, что случится на Украине зимой
На Западе раскрыли, что случится на Украине зимой

Аналитик Джонсон: Украина зимой не сможет продолжать боевые действия

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия, выведя из строя значительную часть энергетики Украины, значительно ослабила способность ВСУ вести боевые действия в зимнее время, заявил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Россия превосходит Украину по численности войск и остановила 60 процентов украинского производства электроэнергии, а американские ракеты Patriot способны перехватывать только шесть процентов целей. <…> Украинцев ждет тяжелая зима. Они не смогут продолжать боевые действия. При этом русские ежедневно берут под контроль территории вдоль линии соприкосновения, которая простирается от Харькова на севере до Запорожья на юге, и у украинцев нет на это ответа", — отметил эксперт.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины
14 октября, 12:22
На прошлой неделе украинское агентство УНИАН сообщило, что российские удары нанесли существенные повреждения 63 энергетическим объектам на территории страны.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины
4 октября, 12:16
 
