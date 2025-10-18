На Западе раскрыли, что случится на Украине зимой

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия, выведя из строя значительную часть энергетики Украины, значительно ослабила способность ВСУ вести боевые действия в зимнее время, заявил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Россия превосходит Украину по численности войск и остановила 60 процентов украинского производства электроэнергии, а американские ракеты Patriot способны перехватывать только шесть процентов целей. <…> Украинцев ждет тяжелая зима. Они не смогут продолжать боевые действия. При этом русские ежедневно берут под контроль территории вдоль линии соприкосновения, которая простирается от Харькова на севере до Запорожья на юге, и у украинцев нет на это ответа", — отметил эксперт.
ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины
14 октября, 12:22
На прошлой неделе украинское агентство УНИАН сообщило, что российские удары нанесли существенные повреждения 63 энергетическим объектам на территории страны.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.