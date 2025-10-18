ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. С августа по октябрь из 24-й бригады ВСУ дезертировали около 1200 боевиков, рассказал РИА Новости военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев.

По его мнению, основной причиной разногласий в рядах ВСУ является языковой вопрос.

Он добавил, что ранее принятое решение о расформировании 9-го стрелкового батальона ВСУ на волчанском направлении также связано с массовым самовольным оставлением части и преступлениями на почве языковых разногласий.