04:09 18.10.2025
Эксперт рассказал о дезертирстве из 24-й бригады ВСУ
С августа по октябрь из 24-й бригады ВСУ дезертировали около 1200 боевиков, рассказал РИА Новости военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев. РИА Новости, 18.10.2025
Полковник Киселев: из 24-й бригады ВСУ за три месяца дезертировали 1200 боевиков

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. С августа по октябрь из 24-й бригады ВСУ дезертировали около 1200 боевиков, рассказал РИА Новости военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев.
"В период с августа по октябрь в 24-й бригаде ВСУ на константиновском направлении текущего года случаи СОЧ (самовольного оставления части - ред.) составили порядка 1200 раз. Все бойцы из восточных регионов (Украины - ред.), об этом сообщили в бригаде", - сказал РИА Новости Киселев.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Единственный вариант". В США сделали заявление о конфликте на Украине
16 октября, 13:32
По его мнению, основной причиной разногласий в рядах ВСУ является языковой вопрос.
"Пренебрежительное отношение командиров ВСУ к тем, кто сейчас приходят на службу. Командование ВСУ считают русскоговорящих украинцев слабыми бойцами. По мнению Киева, они чаще всего покидают позиции и сдаются более охотно в плен войскам РФ", - отметил эксперт.
Он добавил, что ранее принятое решение о расформировании 9-го стрелкового батальона ВСУ на волчанском направлении также связано с массовым самовольным оставлением части и преступлениями на почве языковых разногласий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
