https://ria.ru/20251018/ukraina-2049032552.html
Эксперт рассказал о дезертирстве из 24-й бригады ВСУ
Эксперт рассказал о дезертирстве из 24-й бригады ВСУ - РИА Новости, 18.10.2025
Эксперт рассказал о дезертирстве из 24-й бригады ВСУ
С августа по октябрь из 24-й бригады ВСУ дезертировали около 1200 боевиков, рассказал РИА Новости военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T04:09:00+03:00
2025-10-18T04:09:00+03:00
2025-10-18T04:09:00+03:00
украина
киев
виталий киселев
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9139f8f85ed7951bcab11edd51e8ee97.jpg
https://ria.ru/20251016/ukraina-2048601958.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_3f0e54f05680fe2fdaad697729656866.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, виталий киселев, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Киев, Виталий Киселев, Вооруженные силы Украины, В мире
Эксперт рассказал о дезертирстве из 24-й бригады ВСУ
Полковник Киселев: из 24-й бригады ВСУ за три месяца дезертировали 1200 боевиков
ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. С августа по октябрь из 24-й бригады ВСУ дезертировали около 1200 боевиков, рассказал РИА Новости военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев.
"В период с августа по октябрь в 24-й бригаде ВСУ
на константиновском направлении текущего года случаи СОЧ (самовольного оставления части - ред.) составили порядка 1200 раз. Все бойцы из восточных регионов (Украины
- ред.), об этом сообщили в бригаде", - сказал РИА Новости Киселев
.
По его мнению, основной причиной разногласий в рядах ВСУ является языковой вопрос.
"Пренебрежительное отношение командиров ВСУ к тем, кто сейчас приходят на службу. Командование ВСУ считают русскоговорящих украинцев слабыми бойцами. По мнению Киева
, они чаще всего покидают позиции и сдаются более охотно в плен войскам РФ", - отметил эксперт.
Он добавил, что ранее принятое решение о расформировании 9-го стрелкового батальона ВСУ на волчанском направлении также связано с массовым самовольным оставлением части и преступлениями на почве языковых разногласий.