Экс-мэра Одессы ждет депортация и отъем бизнеса, заявили в подполье

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Лишённого гражданства Украины экс-мэра Одессы Геннадия Труханова ждёт депортация и отъём бизнеса, заявил РИА Новости представитель одесского подпольного движения "Stop Grave".
Во вторник Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Главой Одесской городской военной администрации он назначил Сергея Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.
"Такие действия, как с мэром, касаются только власти. Решение принимает сам наркофюрер (Владимир Зеленский - ред.). Ждёт его (мэра Одессы - ред.) - возможная депортация, гонения и отжим бизнеса", - сказал собеседник агентства.
Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение о лишении его гражданства в суде. Он также сказал, что не собирается уезжать с Украины и из Одессы. До этого он говорил о намерении главы киевского режима лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства РФ он отрицает. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что настоящая причина лишения украинского гражданства Труханова - стремление Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды.
Сальдо объяснил, почему мэра Одессы лишили гражданства
14 октября, 19:43