В Харькове произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК

МОСКВА, 18 окт- РИА Новости. В Харькове сотрудник ТЦК (военкомата) применил слезоточивый газ против жителей, пытавшихся помешать мобилизации мужчин, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В Харькове произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК, которые силой загружали мужчин в автобус. В ходе конфликта один из сотрудников распылил газ в лицо протестующим, окружившим автобус", - сказал собеседник агентства.

По его словам, люди окружили автобус, били по дверям, пытаясь заблокировать движение сотрудников ТЦК.