Рейтинг@Mail.ru
В Харькове произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/ukraina-2049026881.html
В Харькове произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК
В Харькове произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК - РИА Новости, 18.10.2025
В Харькове произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК
В Харькове сотрудник ТЦК (военкомата) применил слезоточивый газ против жителей, пытавшихся помешать мобилизации мужчин, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T02:22:00+03:00
2025-10-18T02:22:00+03:00
в мире
харьков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937587844_340:212:2798:1595_1920x0_80_0_0_0a16b85a99a8cb0d58cea22e7bbd45fc.jpg
https://ria.ru/20251015/ternopol-2048484755.html
https://ria.ru/20250922/chat-2043428042.html
харьков
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937587844_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_5b04fdd720b7bcf379d00d34608f74aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, украина
В мире, Харьков, Украина
В Харькове произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК

В Харькове сотрудники ТЦК применили газ против пытавшихся помешать мобилизации

© AP Photo / Felipe DanaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт- РИА Новости. В Харькове сотрудник ТЦК (военкомата) применил слезоточивый газ против жителей, пытавшихся помешать мобилизации мужчин, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Харькове произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК, которые силой загружали мужчин в автобус. В ходе конфликта один из сотрудников распылил газ в лицо протестующим, окружившим автобус", - сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Сотрудникам тернопольских ТЦК разрешили стрелять в уклонистов
15 октября, 20:40
По его словам, люди окружили автобус, били по дверям, пытаясь заблокировать движение сотрудников ТЦК.
"Ситуация в городе всё больше напоминает гражданское восстание против принудительной мобилизации и активной работы ТЦК", - подытожил он.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Мобилизованные украинцы пишут в российский чат-бот прямо из ТЦК
22 сентября, 03:50
 
В миреХарьковУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала