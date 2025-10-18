https://ria.ru/20251018/ukraina-2049026881.html
В Харькове произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК
В Харькове произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК - РИА Новости, 18.10.2025
В Харькове произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК
В Харькове сотрудник ТЦК (военкомата) применил слезоточивый газ против жителей, пытавшихся помешать мобилизации мужчин, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T02:22:00+03:00
2025-10-18T02:22:00+03:00
2025-10-18T02:22:00+03:00
в мире
харьков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937587844_340:212:2798:1595_1920x0_80_0_0_0a16b85a99a8cb0d58cea22e7bbd45fc.jpg
https://ria.ru/20251015/ternopol-2048484755.html
https://ria.ru/20250922/chat-2043428042.html
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937587844_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_5b04fdd720b7bcf379d00d34608f74aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина
В Харькове произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК
В Харькове сотрудники ТЦК применили газ против пытавшихся помешать мобилизации
МОСКВА, 18 окт- РИА Новости. В Харькове сотрудник ТЦК (военкомата) применил слезоточивый газ против жителей, пытавшихся помешать мобилизации мужчин, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Харькове
произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК, которые силой загружали мужчин в автобус. В ходе конфликта один из сотрудников распылил газ в лицо протестующим, окружившим автобус", - сказал собеседник агентства.
По его словам, люди окружили автобус, били по дверям, пытаясь заблокировать движение сотрудников ТЦК.
"Ситуация в городе всё больше напоминает гражданское восстание против принудительной мобилизации и активной работы ТЦК", - подытожил он.