Venture Global провела переговоры с Украиной о поставках СПГ, пишут СМИ

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Американская компания Venture Global провела переговоры с делегацией с Украины по поводу продажи дополнительных партий сжиженного природного газа (СПГ) из завода штата Луизианы на фоне наступления зимы, передает агентство Рейтер со ссылкой на несколько неназванных источников.
В 2024 году украинская компания D.Trading, созданная энергохолдингом ДТЭК для развития торговли энергоресурсами, сообщала, что заключила соглашение с американской компанией Venture Global о поставках американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину и в страны Восточной Европы.
"Venture Global провела переговоры с делегацией с Украины по поводу продажи дополнительных партий СПГ из своего завода СПГ Плакминс в Луизиане на фоне приближения зимы", - заявили агентству три источника.
Как отметили два неназванных источника, представители компании вели переговоры с представителями украинского энергохолдинга ДТЭК.
Агентство уточняет, что на встрече представителей американских энергетических компаний с Владимиром Зеленским, которая прошла в Вашингтоне, присутствовал генеральный директор Venture Global Майкл Сабел.
В апреле газета New York Post со ссылкой на главу компании Максима Тимченко сообщала, что украинский энергохолдинг ДТЭК наращивает закупки природного газа из США в надежде заменить российский газ на европейском рынке. Как заявил газете Тимченко, ДТЭК вела переговоры с компанией Venture Global из американской Вирджинии о поставках еще шести партий газа в течение 2025 года.
