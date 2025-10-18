Рейтинг@Mail.ru
Venture Global провела переговоры с Украиной о поставках СПГ, пишут СМИ - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:52 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/ukraina-2049025172.html
Venture Global провела переговоры с Украиной о поставках СПГ, пишут СМИ
Venture Global провела переговоры с Украиной о поставках СПГ, пишут СМИ - РИА Новости, 18.10.2025
Venture Global провела переговоры с Украиной о поставках СПГ, пишут СМИ
Американская компания Venture Global провела переговоры с делегацией с Украины по поводу продажи дополнительных партий сжиженного природного газа (СПГ) из... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T01:52:00+03:00
2025-10-18T01:52:00+03:00
в мире
украина
восточная европа
луизиана
владимир зеленский
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156159/62/1561596216_8:28:1081:631_1920x0_80_0_0_c2a97afd5e538238a03bd00226cca894.jpg
https://ria.ru/20250919/ekspert-2043023796.html
https://ria.ru/20250904/ukraina-2039664386.html
украина
восточная европа
луизиана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156159/62/1561596216_379:68:1129:631_1920x0_80_0_0_fe33f47bf77d3bc6d6d07504af5d9461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, восточная европа, луизиана, владимир зеленский, дтэк
В мире, Украина, Восточная Европа, Луизиана, Владимир Зеленский, ДТЭК
Venture Global провела переговоры с Украиной о поставках СПГ, пишут СМИ

Reuters: Venture Global обсудила с украинской ДТЭК продажу СПГ перед зимой

© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"
Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Американская компания Venture Global провела переговоры с делегацией с Украины по поводу продажи дополнительных партий сжиженного природного газа (СПГ) из завода штата Луизианы на фоне наступления зимы, передает агентство Рейтер со ссылкой на несколько неназванных источников.
В 2024 году украинская компания D.Trading, созданная энергохолдингом ДТЭК для развития торговли энергоресурсами, сообщала, что заключила соглашение с американской компанией Venture Global о поставках американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину и в страны Восточной Европы.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
ЕС станет зависим от США из-за отказа от российского СПГ, считает эксперт
19 сентября, 16:52
"Venture Global провела переговоры с делегацией с Украины по поводу продажи дополнительных партий СПГ из своего завода СПГ Плакминс в Луизиане на фоне приближения зимы", - заявили агентству три источника.
Как отметили два неназванных источника, представители компании вели переговоры с представителями украинского энергохолдинга ДТЭК.
Агентство уточняет, что на встрече представителей американских энергетических компаний с Владимиром Зеленским, которая прошла в Вашингтоне, присутствовал генеральный директор Venture Global Майкл Сабел.
В апреле газета New York Post со ссылкой на главу компании Максима Тимченко сообщала, что украинский энергохолдинг ДТЭК наращивает закупки природного газа из США в надежде заменить российский газ на европейском рынке. Как заявил газете Тимченко, ДТЭК вела переговоры с компанией Venture Global из американской Вирджинии о поставках еще шести партий газа в течение 2025 года.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
На Украине призвали граждан готовиться к сложной зиме
4 сентября, 14:01
 
В миреУкраинаВосточная ЕвропаЛуизианаВладимир ЗеленскийДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала