Venture Global провела переговоры с Украиной о поставках СПГ, пишут СМИ

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Американская компания Venture Global провела переговоры с делегацией с Украины по поводу продажи дополнительных партий сжиженного природного газа (СПГ) из завода штата Луизианы на фоне наступления зимы, передает агентство Рейтер со ссылкой на несколько неназванных источников.