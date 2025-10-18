https://ria.ru/20251018/ukraina-2049022594.html
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 18.10.2025
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв
Взрыв раздался в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 18.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв
В подконтрольном ВСУ Запорожье после воздушной тревоги прогремел взрыв