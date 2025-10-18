Рейтинг@Mail.ru
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:10 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/ukraina-2049022594.html
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 18.10.2025
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв
Взрыв раздался в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T01:10:00+03:00
2025-10-18T01:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
черкассы
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919922914_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_1bb26ab7b30c6e097556ab3caa8b5e2e.jpg
https://ria.ru/20251016/ukraina-2048601958.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожье
запорожская область
черкассы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919922914_0:13:1280:973_1920x0_80_0_0_4cff3536b122d1f5976832e5c288a0a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожье, запорожская область, черкассы, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Черкассы, Вооруженные силы Украины
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв

В подконтрольном ВСУ Запорожье после воздушной тревоги прогремел взрыв

© ДСНС України у Харківській областіСотрудники экстренной службы Украины
Сотрудники экстренной службы Украины - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© ДСНС України у Харківській області
Сотрудники экстренной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрыв раздался в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Единственный вариант". В США сделали заявление о конфликте на Украине
16 октября, 13:32
Запорожье был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Черкассах и Полтаве после полуночи.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьЧеркассыВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала