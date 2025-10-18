https://ria.ru/20251018/ufa-2049046460.html
Запасные аэродромы приняли пять самолетов из-за ограничений в аэропорту Уфы
Запасные аэродромы приняли пять самолетов из-за ограничений в аэропорту Уфы
Запасные аэродромы приняли пять самолетов в период действия ограничений в аэропорту Уфы, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 18.10.2025
Запасные аэродромы приняли пять самолетов из-за ограничений в аэропорту Уфы
Росавиация: 5 рейсов ушли на запасные аэродромы во время ограничений в Уфе