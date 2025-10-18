Запасные аэродромы приняли пять самолетов из-за ограничений в аэропорту Уфы

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Запасные аэродромы приняли пять самолетов в период действия ограничений в аэропорту Уфы, сообщили в Росавиации.

В субботу в Росавиации объявили, что в аэропорту Уфы введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Вскоре авиагавань сообщила об отмене ограничений. Их сняли в 7.00 мск.