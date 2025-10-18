https://ria.ru/20251018/udary-2049078608.html
В Сумской области нанесли удар по опорным пунктам штурмовиков ВСУ
В Сумской области нанесли удар по опорным пунктам штурмовиков ВСУ - РИА Новости, 18.10.2025
В Сумской области нанесли удар по опорным пунктам штурмовиков ВСУ
Ударами поражены опорные пункты, ангары с БТР-80 и пункт штурмовиков ВСУ в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского
В Сумской области нанесли удар по опорным пунктам штурмовиков ВСУ
Подполье сообщило об ударах по опорным пунктам штурмовиков ВСУ в Сумской области