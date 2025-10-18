Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области нанесли удар по опорным пунктам штурмовиков ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 18.10.2025
В Сумской области нанесли удар по опорным пунктам штурмовиков ВСУ
В Сумской области нанесли удар по опорным пунктам штурмовиков ВСУ
Ударами поражены опорные пункты, ангары с БТР-80 и пункт штурмовиков ВСУ в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского РИА Новости, 18.10.2025
сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Сумской области нанесли удар по опорным пунктам штурмовиков ВСУ

Подполье сообщило об ударах по опорным пунктам штурмовиков ВСУ в Сумской области

Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Ударами поражены опорные пункты, ангары с БТР-80 и пункт штурмовиков ВСУ в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Сумская область - пять ударов. Уничтоженные цели: пункты логистики - уничтожены ангары. Военные завезли туда несколько БТР-80 (сохранились каким-то чудом с СССР), САУ. Группа готовилась к штурмовым действиям с мечтой совершить прорыв линии обороны РФ", - заявил Лебедев.
По его данным, также поражены опорные пункты в приграничной полосе и полевые склады в области. Один из них сдетанировал в восточном пригороде Сум.
Лебедев добавил, что в Одесской области двумя ударами уничтожены объекты логистики с транспортными средствами, перевозившими военные грузы.
В Сумах прогремел взрыв
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
