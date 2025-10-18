https://ria.ru/20251018/udary-2049064962.html
Подполье сообщило об ударах по технике ВСУ в трех областях Украины
Подполье сообщило об ударах по технике ВСУ в трех областях Украины - РИА Новости, 18.10.2025
Подполье сообщило об ударах по технике ВСУ в трех областях Украины
Удар нанесен по скоплению военной техники ВСУ в Черниговской, Харьковской и Полтавской областях Украины, под Черниговом поражен склад техники, где тренировались РИА Новости, 18.10.2025
Подполье сообщило об ударах по технике ВСУ в трех областях Украины
Лебедев: под Черниговом уничтожили место тренировок элитной украинской разведки