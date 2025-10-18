Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударах по технике ВСУ в трех областях Украины - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:36 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/udary-2049064962.html
Подполье сообщило об ударах по технике ВСУ в трех областях Украины
Подполье сообщило об ударах по технике ВСУ в трех областях Украины - РИА Новости, 18.10.2025
Подполье сообщило об ударах по технике ВСУ в трех областях Украины
Удар нанесен по скоплению военной техники ВСУ в Черниговской, Харьковской и Полтавской областях Украины, под Черниговом поражен склад техники, где тренировались РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T11:36:00+03:00
2025-10-18T11:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
полтавская область
украина
чернигов
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780904861_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_84f4f054a7bcb2253fd05dae35644d0d.jpg
https://ria.ru/20251018/spetsoperatsiya-2049064264.html
полтавская область
украина
чернигов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780904861_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fcfc07452057e4966eec2e8910178a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, полтавская область, украина, чернигов, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Полтавская область, Украина, Чернигов, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударах по технике ВСУ в трех областях Украины

Лебедев: под Черниговом уничтожили место тренировок элитной украинской разведки

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкУдар по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео
Удар по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Удар по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Удар нанесен по скоплению военной техники ВСУ в Черниговской, Харьковской и Полтавской областях Украины, под Черниговом поражен склад техники, где тренировались элитные подразделения украинской разведки, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Черниговская область - 2 удара. Уничтоженные цели: склады и скопления техники. Местные (жители - ред.) сообщают, что там тренировались элитные подразделения ГУР МО Украины (главного управления разведки минобороны - ред.)", - сообщил Лебедев.
По его словам, подтверждены удары в Харьковской области по складам с БПЛА, площадкам обслуживания техники и узлам связи, оборонной инфраструктуры, которые базировались около Чугуева.
Он сообщил, что в Полтавской области тремя ударами уничтожены склады с деталями по сборке БПЛА и ракет РСЗО.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Под Запорожьем уничтожили подразделение с иностранными операторами БПЛА
Вчера, 11:28
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьПолтавская областьУкраинаЧерниговСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала