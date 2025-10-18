Подполье сообщило об ударах по технике ВСУ в трех областях Украины

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Удар нанесен по скоплению военной техники ВСУ в Черниговской, Харьковской и Полтавской областях Украины, под Черниговом поражен склад техники, где тренировались элитные подразделения украинской разведки, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.