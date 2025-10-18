Глава РФПИ призвал WP извиниться за ошибочно приписанную ему цитату

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал американскую газету The Washington Post извиниться за ошибочно приписанную ему цитату, а также начать внутреннее расследование.

"Еще один поразительный случай искажения правды от лживой газеты The Washington Post. Я сделал репост поста из Telegram-канала, но в вашей статье эти цитаты приписаны мне. Это все равно что обвинять пользователей в ретвитах. Исправьте это сейчас, извинитесь и начните внутреннее расследование", — написал он в X .

В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал CNN, глава Белого дома дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты. В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо".