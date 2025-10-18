Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ призвал WP извиниться за ошибочно приписанную ему цитату - РИА Новости, 18.10.2025
13:54 18.10.2025 (обновлено: 14:37 18.10.2025)
Глава РФПИ призвал WP извиниться за ошибочно приписанную ему цитату
Глава РФПИ призвал WP извиниться за ошибочно приписанную ему цитату
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 18.10.2025
россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Глава РФПИ призвал WP извиниться за ошибочно приписанную ему цитату

Глава РФПИ Дмитриев призвал WP извиниться за приписанную ему цитату

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал американскую газету The Washington Post извиниться за ошибочно приписанную ему цитату, а также начать внутреннее расследование.
«

"Еще один поразительный случай искажения правды от лживой газеты The Washington Post. Я сделал репост поста из Telegram-канала, но в вашей статье эти цитаты приписаны мне. Это все равно что обвинять пользователей в ретвитах. Исправьте это сейчас, извинитесь и начните внутреннее расследование", — написал он в X.

В своей статье The Washington Post приписала Дмитриеву цитату: "Итог турне Зеленского одним предложением — Путин снова всех переиграл", но это был репост из другого Telegram-канала.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал CNN, глава Белого дома дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты. В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо".
Также Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором Белого дома, а не на его территории.
Россия Кирилл Дмитриев Российский фонд прямых инвестиций В мире
 
 
