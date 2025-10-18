https://ria.ru/20251018/tsitata-2049086520.html
Глава РФПИ призвал WP извиниться за ошибочно приписанную ему цитату
Глава РФПИ призвал WP извиниться за ошибочно приписанную ему цитату - РИА Новости, 18.10.2025
Глава РФПИ призвал WP извиниться за ошибочно приписанную ему цитату
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T13:54:00+03:00
2025-10-18T13:54:00+03:00
2025-10-18T14:37:00+03:00
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001157794_260:385:3057:1958_1920x0_80_0_0_8e089e79c60cc51d1cfe35b1ba0d01f4.jpg
https://ria.ru/20251018/vstrecha-2049087042.html
https://ria.ru/20250412/rfpi-2010916353.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001157794_701:281:3057:2048_1920x0_80_0_0_b1c96a318c7ff73268069fc1a02b1f95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Глава РФПИ призвал WP извиниться за ошибочно приписанную ему цитату
Глава РФПИ Дмитриев призвал WP извиниться за приписанную ему цитату
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал американскую газету The Washington Post извиниться за ошибочно приписанную ему цитату, а также начать внутреннее расследование.
«
"Еще один поразительный случай искажения правды от лживой газеты The Washington Post. Я сделал репост поста из Telegram-канала, но в вашей статье эти цитаты приписаны мне. Это все равно что обвинять пользователей в ретвитах. Исправьте это сейчас, извинитесь и начните внутреннее расследование", — написал он в X.
В своей статье The Washington Post приписала Дмитриеву
цитату: "Итог турне Зеленского одним предложением — Путин снова всех переиграл", но это был репост из другого Telegram-канала.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал CNN, глава Белого дома дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты. В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо".
Также Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором Белого дома, а не на его территории.