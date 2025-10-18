В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в субботу в Киеве, Киевской и еще восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в Одесской области звучит полчаса. Тревога в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях объявили в 12.46 мск,
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
