В Оренбургской области объявили угрозу атаки беспилотников
В Оренбургской области объявили угрозу атаки беспилотников
Режим опасности атаки БПЛА объявлен на всей территории Оренбургской области, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2025
