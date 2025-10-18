https://ria.ru/20251018/tramp-2049146864.html
Трамп заявил об уничтожении подводной лодки с наркотиками
Трамп заявил об уничтожении подводной лодки с наркотиками - РИА Новости, 18.10.2025
Трамп заявил об уничтожении подводной лодки с наркотиками
Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении большой подводной лодки с наркотиками на пути в сторону США.. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T21:57:00+03:00
2025-10-18T21:57:00+03:00
2025-10-18T22:29:00+03:00
в мире
сша
эквадор
колумбия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048986930_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_2ae652619d672662580e00c05293b1cb.jpg
https://ria.ru/20251015/tramp-2048501166.html
сша
эквадор
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048986930_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_a73781aba98f7dcf60a6ce1db75abf7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, эквадор, колумбия, дональд трамп
В мире, США, Эквадор, Колумбия, Дональд Трамп
Трамп заявил об уничтожении подводной лодки с наркотиками
Трамп заявил об уничтожении подводной лодки с наркотиками, направлявшейся к США