Трамп заявил об уничтожении подводной лодки с наркотиками - РИА Новости, 18.10.2025
21:57 18.10.2025
Трамп заявил об уничтожении подводной лодки с наркотиками
Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении большой подводной лодки с наркотиками на пути в сторону США.. РИА Новости, 18.10.2025
в мире
сша
эквадор
колумбия
дональд трамп
сша
эквадор
колумбия
ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении большой подводной лодки с наркотиками на пути в сторону США..
"Для меня было большой честью уничтожить очень большую подводную лодку с наркотиками на борту, которая направлялась в сторону Соединенных Штатов по известному маршруту наркотрафика", — написал он в социальной сети Truth Social.
Трамп добавил, что на борту судна находились четыре "наркотеррориста", двух из которых ликвидировали.
Двоих выживших вернут в страны их происхождения — Эквадор и Колумбию, где их задержат для судебного преследования.
