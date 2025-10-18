Рейтинг@Mail.ru
Кушнер рассказал, когда Трамп понял, что Израиль вышел из-под контроля - РИА Новости, 18.10.2025
20:56 18.10.2025
Кушнер рассказал, когда Трамп понял, что Израиль вышел из-под контроля
Президент США Дональд Трамп чувствовал, что Израиль вышел из-под контроля после нанесенного удара по столице Катара Дохе, заявил зять американского лидера... РИА Новости, 18.10.2025
в мире, израиль, сша, дональд трамп, джаред кушнер, хамас
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, ХАМАС
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп чувствовал, что Израиль вышел из-под контроля после нанесенного удара по столице Катара Дохе, заявил зять американского лидера Джаред Кушнер.
"Он чувствовал, что израильтяне немного вышли из-под контроля в своих действиях, и что пришло время проявить большую силу и помешать им делать то, что, по его мнению, не отвечает их долгосрочным интересам", - сказал Кушнер в совместном интервью со спецпосланником Стивом Уиткоффом телеканалу CBS.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Трамп заявил, что Израиль может возобновить военную операцию в Газе
15 октября, 22:11
Уиткофф, в свою очередь, добавил, что действия Израиля имели "метастазирующий эффект", поскольку Катар играл "критическую роль" в переговорах с движением ХАМАС.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 сентября анонсировала начало операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС в столице Катара. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom уточнила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху объявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
В российском МИД 10 сентября подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права, и призвали стороны не допустить эскалации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Трамп рассчитывает, что успех в Газе поможет урегулированию на Украине
16 октября, 20:33
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампДжаред КушнерХАМАС
 
 
