Кушнер рассказал, когда Трамп понял, что Израиль вышел из-под контроля

ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп чувствовал, что Израиль вышел из-под контроля после нанесенного удара по столице Катара Дохе, заявил зять американского лидера Джаред Кушнер.
"Он чувствовал, что израильтяне немного вышли из-под контроля в своих действиях, и что пришло время проявить большую силу и помешать им делать то, что, по его мнению, не отвечает их долгосрочным интересам", - сказал Кушнер в совместном интервью со спецпосланником Стивом Уиткоффом телеканалу CBS.
15 октября, 22:11
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 сентября анонсировала начало операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС в столице Катара. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom уточнила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху объявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
В российском МИД 10 сентября подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права, и призвали стороны не допустить эскалации.