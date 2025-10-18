Financial Times узнала, что Трампа интересует в Венесуэле

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Нефть, полезные ископаемые и золото в Венесуэле интересуют президента США Дональда Трампа с точки зрения инвестирования компаний Соединенных Штатов, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на американского бизнесмена.
Американский лидер в пятницу заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро готов пойти на большие уступки, поскольку не хочет испытывать терпение США.
«
"Трампу нужны в Венесуэле нефть, полезные ископаемые и золото. Он хочет, чтобы американские компании инвестировали туда", - приводит издание слова бизнесмена.
Ранее СМИ сообщали, что официальные лица Венесуэлы, надеясь положить конец напряженности в отношениях своей страны с США, предложили администрации Трампа льготный доступ к нефти и минеральным ресурсам на фоне продолжающихся ударов по венесуэльским судам в Карибском море.