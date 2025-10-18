На Украине забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "сломал стратегию" Владимира Зеленского, пишет издание "Страна.ua".
"Трамп демонстрирует четкое стремление в войну не втягиваться и к эскалации в ней не подходить. Это ломает стратегию украинских властей и западной "партии войны", которые рассчитывали, что после сегодняшней встречи Вашингтон окончательно вернется на тропу войны с Россией", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Зеленский на встрече с главой Белого дома рассчитывал достичь трех целей:
- задача-максимум — получение ракет Tomahawk;
- задача среднего уровня — продолжение бесплатной военной помощи;
- задача-минимум — усиление давления на Россию по разным направлениям.
Однако ни одну из них, если судить по публичным заявлениям, ему решить не удалось, пишет издание.
Как говорил сам американский лидер во время беседы, передача Tomahawk могла бы привести "ко многим плохим вещам".
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.
В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо".