На Украине забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:38 18.10.2025 (обновлено: 16:34 18.10.2025)
На Украине забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа
На Украине забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа
Президент США Дональд Трамп "сломал стратегию" Владимира Зеленского, пишет издание "Страна.ua". "Трамп демонстрирует четкое стремление в войну не втягиваться и...
На Украине забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа

Трамп сломал стратегию Зеленского по конфликту на Украине

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. 17 октября 2025
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. 17 октября 2025
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "сломал стратегию" Владимира Зеленского, пишет издание "Страна.ua".

"Трамп демонстрирует четкое стремление в войну не втягиваться и к эскалации в ней не подходить. Это ломает стратегию украинских властей и западной "партии войны", которые рассчитывали, что после сегодняшней встречи Вашингтон окончательно вернется на тропу войны с Россией", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
На Западе раскрыли, что Зеленский приготовил России после встречи с Трампом
Вчера, 08:59
В статье отмечается, что Зеленский на встрече с главой Белого дома рассчитывал достичь трех целей:
  • задача-максимум — получение ракет Tomahawk;
  • задача среднего уровня — продолжение бесплатной военной помощи;
  • задача-минимум — усиление давления на Россию по разным направлениям.
Однако ни одну из них, если судить по публичным заявлениям, ему решить не удалось, пишет издание.

Как говорил сам американский лидер во время беседы, передача Tomahawk могла бы привести "ко многим плохим вещам".

В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.
В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо".
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Слова Мерца после встречи Зеленского с Трампом вызвали изумление на Западе
Вчера, 11:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампСША
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
