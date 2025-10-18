На Украине забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "сломал стратегию" Владимира Зеленского, пишет издание "Страна.ua".



"Трамп демонстрирует четкое стремление в войну не втягиваться и к эскалации в ней не подходить. Это ломает стратегию украинских властей и западной "партии войны", которые рассчитывали, что после сегодняшней встречи Вашингтон окончательно вернется на тропу войны с Россией", — говорится в публикации.