© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским

СМИ рассказали о реакции Трампа на встречу с Зеленским

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. У президента США Дональда Трампа после встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации военного конфликта, сообщает телеканал У президента США Дональда Трампа после встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации военного конфликта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским Вашингтоне . Как подчеркивает телеканал, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.

"Один из чиновников заявил, что у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта, и он обеспокоен возможными (территориальными - ред.) потерями во время предстоящей суровой зимы", - говорится в материале.

По словам источников, встреча Трампа с Зеленским была напряженной, откровенной и порой "неудобной".

Кроме того, CNN отмечает, что Зеленский и президент США разошлись во взглядах на будущее развитие событий по украинскому конфликту.

Портал Axios ранее передавал, что встреча Трампа с Зеленским в Белом доме была непростой, американский лидер был жестким. Как сообщает портал, Трамп заявил Зеленскому на встрече в Белом доме, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас".

Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште

После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.