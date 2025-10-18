Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о реакции Трампа на встречу с Зеленским - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:34 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/tramp-2049037537.html
СМИ рассказали о реакции Трампа на встречу с Зеленским
СМИ рассказали о реакции Трампа на встречу с Зеленским - РИА Новости, 18.10.2025
СМИ рассказали о реакции Трампа на встречу с Зеленским
У президента США Дональда Трампа после встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации военного конфликта,... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T05:34:00+03:00
2025-10-18T05:34:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048995831_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_22587743992699ea5ce6add8c1de7ef0.jpg
https://ria.ru/20251017/tramp-2049015772.html
https://ria.ru/20251018/tramp-2049029039.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048995831_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_96d1389cdf6eafeedb5b8a88f61090f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
СМИ рассказали о реакции Трампа на встречу с Зеленским

CNN: у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации конфликта

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. У президента США Дональда Трампа после встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации военного конфликта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Как подчеркивает телеканал, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп предложил и России, и Украине объявить себя победителями
17 октября, 23:56
"Один из чиновников заявил, что у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта, и он обеспокоен возможными (территориальными - ред.) потерями во время предстоящей суровой зимы", - говорится в материале.
По словам источников, встреча Трампа с Зеленским была напряженной, откровенной и порой "неудобной".
Кроме того, CNN отмечает, что Зеленский и президент США разошлись во взглядах на будущее развитие событий по украинскому конфликту.
Портал Axios ранее передавал, что встреча Трампа с Зеленским в Белом доме была непростой, американский лидер был жестким. Как сообщает портал, Трамп заявил Зеленскому на встрече в Белом доме, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас".
Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Встреча Трампа с Зеленским в Белом доме была непростой, пишут СМИ
Вчера, 02:58
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала