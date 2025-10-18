Белый дом просит Верховный суд позволить развернуть нацгвардию в Иллинойсе

ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд США с просьбой разрешить развёртывание войск Национальной гвардии в Иллинойсе, сообщил телеканал NBC.
Ранее апелляционный суд седьмого округа США разрешил администрации президента США Дональда Трампа переводить войска Национальной гвардии под контроль федерального правительства, однако запретил их развертывание в штате Иллинойс.
Трамп неоднократно критиковал губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность, называя Чикаго "адской дырой". При этом данные ФБР свидетельствуют, что уровень насильственной преступности в городе в 2024 году снизился на 11% по сравнению с предыдущим годом и почти вдвое по сравнению с допандемийным периодом. Губернатор Прицкер в свою очередь обвинил Трампа в стремлении к диктатуре и развязывании войны против американского города.
