Белый дом просит Верховный суд позволить развернуть нацгвардию в Иллинойсе - РИА Новости, 18.10.2025
05:22 18.10.2025
Белый дом просит Верховный суд позволить развернуть нацгвардию в Иллинойсе
Белый дом просит Верховный суд позволить развернуть нацгвардию в Иллинойсе - РИА Новости, 18.10.2025
Белый дом просит Верховный суд позволить развернуть нацгвардию в Иллинойсе
Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд США с просьбой разрешить развёртывание войск Национальной гвардии в Иллинойсе, сообщил... РИА Новости, 18.10.2025
в мире
сша
иллинойс
чикаго
дональд трамп
nbc
фбр
https://ria.ru/20251012/ssha-2047747043.html
https://ria.ru/20251010/ssha-2047412311.html
сша
иллинойс
чикаго
в мире, сша, иллинойс, чикаго, дональд трамп, nbc, фбр
В мире, США, Иллинойс, Чикаго, Дональд Трамп, NBC, ФБР
Белый дом просит Верховный суд позволить развернуть нацгвардию в Иллинойсе

Администрация Трампа попросила разрешить развертывание нацгвардии в Иллинойсе

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВоеннослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд США с просьбой разрешить развёртывание войск Национальной гвардии в Иллинойсе, сообщил телеканал NBC.
По информации телеканала, генеральный солиситор США Дин Джон Сауэр написал в обращении в суд, что федеральные агенты неоднократно подвергались угрозам и нападениям в Чикаго, а также пригороде Бродвью, где находится центр задержания нелегальных мигрантов.
Военный Национальной гвардии в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Суд в США запретил Трампу развертывать войска нацгвардии в Иллинойсе
12 октября, 01:22
Ранее апелляционный суд седьмого округа США разрешил администрации президента США Дональда Трампа переводить войска Национальной гвардии под контроль федерального правительства, однако запретил их развертывание в штате Иллинойс.
Трамп неоднократно критиковал губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность, называя Чикаго "адской дырой". При этом данные ФБР свидетельствуют, что уровень насильственной преступности в городе в 2024 году снизился на 11% по сравнению с предыдущим годом и почти вдвое по сравнению с допандемийным периодом. Губернатор Прицкер в свою очередь обвинил Трампа в стремлении к диктатуре и развязывании войны против американского города.
Национальная гвардия США - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Суд запретил размещение нацгвардии в Чикаго
10 октября, 01:46
 
В миреСШАИллинойсЧикагоДональд ТрампNBCФБР
 
 
