Рейтинг@Mail.ru
Трамп прибыл в свою резиденцию во Флориде - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/tramp-2049029687.html
Трамп прибыл в свою резиденцию во Флориде
Трамп прибыл в свою резиденцию во Флориде - РИА Новости, 18.10.2025
Трамп прибыл в свою резиденцию во Флориде
Президент США Дональд Трамп прибыл в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, сообщил пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T03:05:00+03:00
2025-10-18T03:05:00+03:00
в мире
сша
флорида
вашингтон (штат)
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999543932_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_fcd571cd0ed1096c73974160fdbe8372.jpg
https://ria.ru/20251018/tramp-2049029039.html
https://ria.ru/20251018/tramp-2049024481.html
сша
флорида
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999543932_122:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_41515005024566c4b4d86e6292fe3832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, США, Флорида, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Трамп прибыл в свою резиденцию во Флориде

Трамп прибыл в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, сообщил пресс-пул Белого дома.
"Президент прибыл в свой клуб Мар-а-Лаго в 18.52 (1.52 мск - ред.)", - говорится в сообщении пула.
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Встреча Трампа с Зеленским в Белом доме была непростой, пишут СМИ
02:58
По информации американских СМИ, президент США должен выступить на ужине, посвященном сбору средств для суперкомитета политических действий MAGA Inc.
В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
В четверг американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Джордж Сантос - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Трамп освободил экс-конгрессмена Сантоса из тюрьмы
01:43
 
В миреСШАФлоридаВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала