https://ria.ru/20251018/tramp-2049029687.html
Трамп прибыл в свою резиденцию во Флориде
Трамп прибыл в свою резиденцию во Флориде - РИА Новости, 18.10.2025
Трамп прибыл в свою резиденцию во Флориде
Президент США Дональд Трамп прибыл в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, сообщил пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T03:05:00+03:00
2025-10-18T03:05:00+03:00
2025-10-18T03:05:00+03:00
в мире
сша
флорида
вашингтон (штат)
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999543932_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_fcd571cd0ed1096c73974160fdbe8372.jpg
https://ria.ru/20251018/tramp-2049029039.html
https://ria.ru/20251018/tramp-2049024481.html
сша
флорида
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999543932_122:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_41515005024566c4b4d86e6292fe3832.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, США, Флорида, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Трамп прибыл в свою резиденцию во Флориде
Трамп прибыл в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде