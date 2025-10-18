Встреча Трампа с Зеленским в Белом доме была непростой, пишут СМИ

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме была непростой, американский лидер был жестким, передает портал Axios со ссылкой на источники.
"Один из источников заявил, что встреча "была непростой", а другой и вовсе сказал, что "она прошла плохо", - говорится в материале портала.
"Никто не кричал, но Трамп был жестким", - заявил другой собеседник агентства.
В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
В четверг американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
В Москве ранее заявляли, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.