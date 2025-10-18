Рейтинг@Mail.ru
Встреча Трампа с Зеленским в Белом доме была непростой, пишут СМИ - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:58 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/tramp-2049029039.html
Встреча Трампа с Зеленским в Белом доме была непростой, пишут СМИ
Встреча Трампа с Зеленским в Белом доме была непростой, пишут СМИ - РИА Новости, 18.10.2025
Встреча Трампа с Зеленским в Белом доме была непростой, пишут СМИ
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме была непростой, американский лидер был жестким, передает портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T02:58:00+03:00
2025-10-18T02:58:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048998752_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94ca9f9841a1615c8ad41452555646ae.jpg
https://ria.ru/20251017/tramp-2049015772.html
https://ria.ru/20251018/zelenskij-2049022189.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048998752_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_901dd783ccd43d696552c227f7f67c7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
Встреча Трампа с Зеленским в Белом доме была непростой, пишут СМИ

Axios: встреча Трампа с Зеленским была непростой, президент США был жестким

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме была непростой, американский лидер был жестким, передает портал Axios со ссылкой на источники.
"Один из источников заявил, что встреча "была непростой", а другой и вовсе сказал, что "она прошла плохо", - говорится в материале портала.
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп предложил и России, и Украине объявить себя победителями
Вчера, 23:56
По словам одного из источников, Трамп в ходе встречи с Зеленским сделал несколько "резких заявлений", в некоторые моменты встреча была "довольно эмоциональной".
"Никто не кричал, но Трамп был жестким", - заявил другой собеседник агентства.
По данным газеты, Трамп подчеркнул, что нынешнее предложение США о дипломатическом решении конфликта заключается в том, чтобы он закончился заморозкой линий фронта, что Украине тяжело принять.
В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
В четверг американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
В Москве ранее заявляли, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Зеленский после встречи с Трампом в США заявил, что забыл, где находится
01:07
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала