02:34 18.10.2025
Трамп заявил, что шатдаун продолжится
Трамп заявил, что шатдаун продолжится
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановка работы правительства США продолжится, так как республиканцы не собираются платить "полтора триллиона долларов" нелегальным мигрантам.
"Республиканская партия не собирается платить полтора триллиона долларов нелегальным иммигрантам, прибывающих в нашу страну, прибывающих по множеству причин, прибывающих из тюрем, из заключения, отовсюду: из Венесуэлы, из многих стран. Мы этого делать не будем, так что шатдаун продолжается", - цитирует Трампа пресс-пул Белого дома.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
1 октября, 10:25
 
