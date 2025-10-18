Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил Зеленскому, что не будет поставлять Tomahawk, пишут СМИ
02:05 18.10.2025 (обновлено: 02:24 18.10.2025)
Трамп заявил Зеленскому, что не будет поставлять Tomahawk, пишут СМИ
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
россия
владимир путин
нато
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, россия, владимир путин, нато
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Россия, Владимир Путин, НАТО
© AP Photo / John McDonnellПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / John McDonnell
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас", передает портал Axios со ссылкой на источники.
"В пятницу в ходе напряженной встречи президент Трамп заявил... Зеленскому, что он не намерен поставлять ракеты большой дальности Tomahawk, "по крайней мере, на данный момент", - говорится в материале.
По словам источников, Зеленский активно настаивал на поставке Украине ракет Tomahawk, однако Трамп давал ему отпор и не проявлял гибкости по этому вопросу.
Кроме того, по информации собеседников агентства, Трамп ясно дал понять, что сейчас для него приоритетом является дипломатия, а поставки этих ракет могут ее подорвать.
Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
