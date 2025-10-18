Трамп освободил экс-конгрессмена Сантоса из тюрьмы

"Я только что подписал указ о смягчении наказания, немедленно освободив Джорджа Сантоса из тюрьмы. Удачи тебе, Джордж, желаю тебе отличной жизни!" - написал Трамп.

В апреле 2024 года Сантос был приговорен к 87 месяцам лишения свободы после того, как признал себя виновным по 23 федеральным обвинениям. Среди них были такие серьезные нарушения, как хищение пожертвований сторонников, незаконное получение пособий по безработице и сокрытие финансовой информации.