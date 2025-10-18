Рейтинг@Mail.ru
01:43 18.10.2025
Трамп освободил экс-конгрессмена Сантоса из тюрьмы
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social объявил о смягчении наказания для осужденного ранее конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса, тем самым... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T01:43:00+03:00
2025-10-18T01:43:00+03:00
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп подписал указ об освобождении из тюрьмы экс-конгрессмена Сантоса

© AP Photo / Mary AltafferДжордж Сантос
Джордж Сантос - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
Джордж Сантос. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social объявил о смягчении наказания для осужденного ранее конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса, тем самым освобождая последнего из тюрьмы.
"Я только что подписал указ о смягчении наказания, немедленно освободив Джорджа Сантоса из тюрьмы. Удачи тебе, Джордж, желаю тебе отличной жизни!" - написал Трамп.
В апреле 2024 года Сантос был приговорен к 87 месяцам лишения свободы после того, как признал себя виновным по 23 федеральным обвинениям. Среди них были такие серьезные нарушения, как хищение пожертвований сторонников, незаконное получение пособий по безработице и сокрытие финансовой информации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Трамп подписал указ о внутреннем терроризме в США
26 сентября, 00:18
 
