Трамп освободил экс-конгрессмена Сантоса из тюрьмы

ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social
объявил о смягчении наказания для осужденного ранее конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса, тем самым освобождая последнего из тюрьмы.
"Я только что подписал указ о смягчении наказания, немедленно освободив Джорджа Сантоса из тюрьмы. Удачи тебе, Джордж, желаю тебе отличной жизни!" - написал Трамп.
В апреле 2024 года Сантос был приговорен к 87 месяцам лишения свободы после того, как признал себя виновным по 23 федеральным обвинениям. Среди них были такие серьезные нарушения, как хищение пожертвований сторонников, незаконное получение пособий по безработице и сокрытие финансовой информации.