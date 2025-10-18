Рейтинг@Mail.ru
Трамп предложил России и Украине прекратить боевые действия - РИА Новости, 18.10.2025
Трамп предложил России и Украине прекратить боевые действия
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social предложил России и Украине прекратить боевые действие на текущей линии соприкосновения.
Трамп предложил России и Украине прекратить боевые действия

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social предложил России и Украине прекратить боевые действие на текущей линии соприкосновения.
"Они должны остановиться там, где находятся", - написал Трамп.
Ранее в пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом Доме.
В четверг американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
