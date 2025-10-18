https://ria.ru/20251018/tramp-2049023892.html
Трамп предложил России и Украине прекратить боевые действия
Трамп предложил России и Украине прекратить боевые действия - РИА Новости, 18.10.2025
Трамп предложил России и Украине прекратить боевые действия
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social предложил России и Украине прекратить боевые действие на текущей линии соприкосновения. РИА Новости, 18.10.2025
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
россия
сша
украина
Трамп предложил России и Украине прекратить боевые действия
