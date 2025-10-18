https://ria.ru/20251018/tramp-2049021657.html
Самолет Трампа вылетел во Флориду
Самолет Трампа вылетел во Флориду
Самолет президента США Дональда Трампа покинул военную базу Эндрюс и направляется во Флориду, следует из трансляции YouTube-канала The National Desk. РИА Новости, 18.10.2025
Самолет Трампа покинул военную базу Эндрюс и направляется во Флориду