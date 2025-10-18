Рейтинг@Mail.ru
Самолет Трампа вылетел во Флориду - РИА Новости, 18.10.2025
01:05 18.10.2025
Самолет Трампа вылетел во Флориду
Самолет Трампа вылетел во Флориду - РИА Новости, 18.10.2025
Самолет Трампа вылетел во Флориду
Самолет президента США Дональда Трампа покинул военную базу Эндрюс и направляется во Флориду, следует из трансляции YouTube-канала The National Desk. РИА Новости, 18.10.2025
в мире
сша
флорида
дональд трамп
владимир зеленский
сша
флорида
2025
Новости
в мире, сша, флорида, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Самолет Трампа вылетел во Флориду

Самолет Трампа покинул военную базу Эндрюс и направляется во Флориду

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Самолет президента США Дональда Трампа покинул военную базу Эндрюс и направляется во Флориду, следует из трансляции YouTube-канала The National Desk.
По информации американских СМИ, президент США должен выступить на ужине в своей резиденции Мар-а-Лаго, посвященном сбору средств для суперкомитета политических действий MAGA Inc.
Ранее в пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом Доме.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Зеленский прибыл на встречу с Трампом с опозданием почти на полчаса
В миреСШАФлоридаДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
