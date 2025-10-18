https://ria.ru/20251018/tovarooborot-2049027042.html
Товарооборот России с арабским миром может достичь 50 миллиардов долларов
Товарооборот России с арабским миром может достичь 50 миллиардов долларов
Товарооборот России с арабским миром может достичь 50 миллиардов долларов
Товарооборот между Россией и арабскими странами в настоящее время достигает порядка 34 миллиардов долларов, вместе с тем имеется потенциал для роста до 50...
Товарооборот России с арабским миром может достичь 50 миллиардов долларов
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости, Прохор Доренко. Товарооборот между Россией и арабскими странами в настоящее время достигает порядка 34 миллиардов долларов, вместе с тем имеется потенциал для роста до 50 миллиардов, рассказал в беседе с РИА Новости председатель Российско-Арабского делового совета Сергей Горьков.
"Если мы говорим про 22 страны, входящие в Лигу арабских государств, то объем товарооборота за 2024 год достиг порядка 34 миллиардов долларов… Имеется потенциал для достижения 50 миллиардов долларов и выше", - сказал он РИА Новости.
По словам собеседника агентства, несмотря на ограничения с платежами, товарооборот вырос на 5-10 процентов за последний год. Он также отметил, что российские товары становятся все более востребованными на рыках арабских стран. Речь идет как о продуктах питания, так и других товарах и технологиях.