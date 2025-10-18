Товарооборот России с арабским миром может достичь 50 миллиардов долларов

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости, Прохор Доренко. Товарооборот между Россией и арабскими странами в настоящее время достигает порядка 34 миллиардов долларов, вместе с тем имеется потенциал для роста до 50 миллиардов, рассказал в беседе с РИА Новости председатель Российско-Арабского делового совета Сергей Горьков.

"Если мы говорим про 22 страны, входящие в Лигу арабских государств, то объем товарооборота за 2024 год достиг порядка 34 миллиардов долларов… Имеется потенциал для достижения 50 миллиардов долларов и выше", - сказал он РИА Новости.