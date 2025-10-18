Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот России с арабским миром может достичь 50 миллиардов долларов
02:24 18.10.2025
Товарооборот России с арабским миром может достичь 50 миллиардов долларов
Товарооборот России с арабским миром может достичь 50 миллиардов долларов
Товарооборот между Россией и арабскими странами в настоящее время достигает порядка 34 миллиардов долларов, вместе с тем имеется потенциал для роста до 50... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T02:24:00+03:00
2025-10-18T02:24:00+03:00
россия
экономика
лига арабских государств
россия
россия, экономика, лига арабских государств
Россия, Экономика, Лига арабских государств
Товарооборот России с арабским миром может достичь 50 миллиардов долларов

Товарооборот между Россией и арабскими странами достиг 34 миллиардов долларов

© РИА Новости / Илья Питалев
Банкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Банкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости, Прохор Доренко. Товарооборот между Россией и арабскими странами в настоящее время достигает порядка 34 миллиардов долларов, вместе с тем имеется потенциал для роста до 50 миллиардов, рассказал в беседе с РИА Новости председатель Российско-Арабского делового совета Сергей Горьков.
"Если мы говорим про 22 страны, входящие в Лигу арабских государств, то объем товарооборота за 2024 год достиг порядка 34 миллиардов долларов… Имеется потенциал для достижения 50 миллиардов долларов и выше", - сказал он РИА Новости.
По словам собеседника агентства, несмотря на ограничения с платежами, товарооборот вырос на 5-10 процентов за последний год. Он также отметил, что российские товары становятся все более востребованными на рыках арабских стран. Речь идет как о продуктах питания, так и других товарах и технологиях.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Арабские страны рассматривают Россию как альтернативу США, считает эксперт
8 октября, 14:36
 
