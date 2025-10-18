Дмитриев рассказал о работе над ТЭО тоннеля между Россией и США

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Работа над идеей создания тоннеля между Россией и США идет полгода, сообщил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы (РФПИ. — Прим. ред.) начали технико-экономическое обоснование тоннеля между Россией и Аляской шесть месяцев назад", — написал он в соцсети X.
Дмитриев в четверг заявил о перспективах строительства межконтинентального тоннеля через Берингов пролив с помощью технологий The Boring Company. По его словам, на реализацию проекта потребуется до восьми миллиардов долларов, тоннель можно построить менее чем за восемь лет. Дмитриев также отметил, что РФПИ изучил существующие предложения, включая железную дорогу США — Канада — Россия — Китай, и поддержит наиболее жизнеспособное из них.
В субботу он уточнил, что Москва и Вашингтон приступили к обсуждению тоннеля между странами.
На вчерашней встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне один из журналистов задал вопрос главе Белого дома об этом проекте. Он назвал идею интересной.
Как заявил РИА Новости президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин, тоннель между Россией и США логично сделать совмещенным автомобильно-железнодорожным.
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55