Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и США

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Москва и Вашингтон приступили к обсуждению тоннеля между странами, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Обсуждения тоннеля начались!" — написал он в соцсети X.
Дмитриев в четверг сообщил о перспективах строительства межконтинентального тоннеля через Берингов пролив с помощью технологий The Boring Company. По его словам, на реализацию проекта потребуется до восьми миллиардов долларов, тоннель можно построить менее чем за восемь лет. Дмитриев также отметил, что РФПИ изучил существующие предложения, включая железную дорогу США — Канада — Россия — Китай, и поддержит наиболее жизнеспособное из них.
На встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне один из журналистов задал вопрос главе Белого дома об этом проекте. Он назвал идею интересной и спросил, что думает глава киевского режима. Тот ответил, что ему она не нравится, рассмешив политика.
Как заявил РИА Новости президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин, тоннель между Россией и США логично сделать совмещенным автомобильно-железнодорожным.
