Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и США - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:51 18.10.2025 (обновлено: 09:13 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/tonnel-2049047766.html
Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и США
Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и США - РИА Новости, 18.10.2025
Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и США
Москва и Вашингтон приступили к обсуждению тоннеля между странами, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T02:51:00+03:00
2025-10-18T09:13:00+03:00
в мире
сша
москва
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20251017/dmitriev-2048764465.html
https://ria.ru/20251016/putin-2048738209.html
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, москва, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, владимир зеленский
В мире, США, Москва, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев, Владимир Зеленский

Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Москва и Вашингтон приступили к обсуждению тоннеля между странами, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Обсуждения тоннеля начались!" — написал он в соцсети X.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Дмитриев прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа в Будапеште
17 октября, 05:47

Дмитриев в четверг сообщил о перспективах строительства межконтинентального тоннеля через Берингов пролив с помощью технологий The Boring Company. По его словам, на реализацию проекта потребуется до восьми миллиардов долларов, тоннель можно построить менее чем за восемь лет. Дмитриев также отметил, что РФПИ изучил существующие предложения, включая железную дорогу США — Канада — Россия — Китай, и поддержит наиболее жизнеспособное из них.

На встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне один из журналистов задал вопрос главе Белого дома об этом проекте. Он назвал идею интересной и спросил, что думает глава киевского режима. Тот ответил, что ему она не нравится, рассмешив политика.
Как заявил РИА Новости президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин, тоннель между Россией и США логично сделать совмещенным автомобильно-железнодорожным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55
 
В миреСШАМоскваДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала