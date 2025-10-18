Эксперт предположил, что повлияло на решение США по ракетам Tomahawk

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Важную роль в решении США о ракетах Tomahawk сыграла твердость российской позиции, все потенциальные риски возможной передачи вооружений были предельно ясно донесены до американцев, сказал в беседе с РИА новости генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
В пятницу президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Как подчеркивает телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.
"Я думаю, что здесь сыграла роль твердость российской позиции, все потенциальные риски были предельно ясно донесены до американцев. Искусство донесения позиции - это тоже большое (дело - ред.). Этим искусством наша дипломатия владеет в совершенстве. Более того, американские специалисты сами понимают риски, и вопрос о Tomahawk был своего рода элементом политического торга с Москвой", - отметил он в разговоре с агентством.
Американцы могут вернуться к вопросу о ракетах в будущем, но пока "подвесили" его, отметил эксперт.
"Пока они взяли паузу. Это не значит, что в будущем они не могут вернуться к этой теме - могут. Есть, кстати, и другие, более совершенные системы вооружений. Украина получает и получала и другие системы, которые также представляют для нас опасность. Ракеты Tomahawk добавили бы проблем, но в силу своей специфики они могут доставить проблемы самим США. Это опасная ситуация, которая может привести к нежелательной эскалации как в Европе, так и в отношениях РФ-США в области безопасности", - отметил он.
Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
