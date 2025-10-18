Эксперт предположил, что повлияло на решение США по ракетам Tomahawk

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Важную роль в решении США о ракетах Tomahawk сыграла твердость российской позиции, все потенциальные риски возможной передачи вооружений были предельно ясно донесены до американцев, сказал в беседе с РИА новости генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

"Я думаю, что здесь сыграла роль твердость российской позиции, все потенциальные риски были предельно ясно донесены до американцев. Искусство донесения позиции - это тоже большое (дело - ред.). Этим искусством наша дипломатия владеет в совершенстве. Более того, американские специалисты сами понимают риски, и вопрос о Tomahawk был своего рода элементом политического торга с Москвой", - отметил он в разговоре с агентством.

Американцы могут вернуться к вопросу о ракетах в будущем, но пока "подвесили" его, отметил эксперт.

"Пока они взяли паузу. Это не значит, что в будущем они не могут вернуться к этой теме - могут. Есть, кстати, и другие, более совершенные системы вооружений. Украина получает и получала и другие системы, которые также представляют для нас опасность. Ракеты Tomahawk добавили бы проблем, но в силу своей специфики они могут доставить проблемы самим США. Это опасная ситуация, которая может привести к нежелательной эскалации как в Европе , так и в отношениях РФ -США в области безопасности", - отметил он.

Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште

После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.