Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предположил, что повлияло на решение США по ракетам Tomahawk - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/tomahawk-2049105513.html
Эксперт предположил, что повлияло на решение США по ракетам Tomahawk
Эксперт предположил, что повлияло на решение США по ракетам Tomahawk - РИА Новости, 18.10.2025
Эксперт предположил, что повлияло на решение США по ракетам Tomahawk
Важную роль в решении США о ракетах Tomahawk сыграла твердость российской позиции, все потенциальные риски возможной передачи вооружений были предельно ясно... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T16:31:00+03:00
2025-10-18T16:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049063465_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_f1a5421d46d53cf4758b20802b475d77.jpg
https://ria.ru/20251016/putin-2048738209.html
https://ria.ru/20251018/zelenskiy-2049042237.html
https://ria.ru/20251018/peregovory-2048951789.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049063465_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_c75c6abf13914dfcc5466d8eaf08805b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, российский совет по международным делам, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Российский совет по международным делам, НАТО
Эксперт предположил, что повлияло на решение США по ракетам Tomahawk

Тимофеев: в решении США по ракетам Tomahawk сыграла роль твердость позиции РФ

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Важную роль в решении США о ракетах Tomahawk сыграла твердость российской позиции, все потенциальные риски возможной передачи вооружений были предельно ясно донесены до американцев, сказал в беседе с РИА новости генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
В пятницу президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Как подчеркивает телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55
"Я думаю, что здесь сыграла роль твердость российской позиции, все потенциальные риски были предельно ясно донесены до американцев. Искусство донесения позиции - это тоже большое (дело - ред.). Этим искусством наша дипломатия владеет в совершенстве. Более того, американские специалисты сами понимают риски, и вопрос о Tomahawk был своего рода элементом политического торга с Москвой", - отметил он в разговоре с агентством.
Американцы могут вернуться к вопросу о ракетах в будущем, но пока "подвесили" его, отметил эксперт.
"Пока они взяли паузу. Это не значит, что в будущем они не могут вернуться к этой теме - могут. Есть, кстати, и другие, более совершенные системы вооружений. Украина получает и получала и другие системы, которые также представляют для нас опасность. Ракеты Tomahawk добавили бы проблем, но в силу своей специфики они могут доставить проблемы самим США. Это опасная ситуация, которая может привести к нежелательной эскалации как в Европе, так и в отношениях РФ-США в области безопасности", - отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Россия на коленях: Зеленский вышел со встречи с Трампом главным победителем
Вчера, 08:00
Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Зачем нужны переговоры Путина с Трампом
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийский совет по международным деламНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала