Бойцы "Юга" рассказали, как вывозили с поля боя трофейную технику ВСУ

ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Экипажи ремонтных подразделений "Южной" группировки войск в ДНР подорвались на двух минах, но смогли вывезти трофейную технику ВСУ с поля боя, рассказал РИА Новости водитель-мастер эвакуационного отделения ремонтной роты с позывным Киля.

"Вытаскивали подбитую технику. Эвакуация происходила с помощью БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина - ред.). Моя команда работала в паре с машиной обеспечения. Заехали на минное поле - подорвались сначала на "лепестке", потом на второй мине разорвало заднее колесо. Но эвакуацию выполнили, всё сделали как нужно", - поделился военнослужащий