Бойцы "Юга" рассказали, как вывозили с поля боя трофейную технику ВСУ
18.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:55 18.10.2025
Бойцы "Юга" рассказали, как вывозили с поля боя трофейную технику ВСУ
Бойцы "Юга" рассказали, как вывозили с поля боя трофейную технику ВСУ - РИА Новости, 18.10.2025
Бойцы "Юга" рассказали, как вывозили с поля боя трофейную технику ВСУ
Экипажи ремонтных подразделений "Южной" группировки войск в ДНР подорвались на двух минах, но смогли вывезти трофейную технику ВСУ с поля боя, рассказал РИА... РИА Новости, 18.10.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Юга" рассказали, как вывозили с поля боя трофейную технику ВСУ

В ДНР ремонтники "Юга" подорвались на 2 минах, но вывезли трофейную технику ВСУ

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Экипажи ремонтных подразделений "Южной" группировки войск в ДНР подорвались на двух минах, но смогли вывезти трофейную технику ВСУ с поля боя, рассказал РИА Новости водитель-мастер эвакуационного отделения ремонтной роты с позывным Киля.
"Вытаскивали подбитую технику. Эвакуация происходила с помощью БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина - ред.). Моя команда работала в паре с машиной обеспечения. Заехали на минное поле - подорвались сначала на "лепестке", потом на второй мине разорвало заднее колесо. Но эвакуацию выполнили, всё сделали как нужно", - поделился военнослужащий
Боевики ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Российские бойцы рассказали, как вывезли с линии соприкосновения БТР ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
