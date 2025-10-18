https://ria.ru/20251018/tekhnika-2049048060.html
Бойцы "Юга" рассказали, как вывозили с поля боя трофейную технику ВСУ
Бойцы "Юга" рассказали, как вывозили с поля боя трофейную технику ВСУ - РИА Новости, 18.10.2025
Бойцы "Юга" рассказали, как вывозили с поля боя трофейную технику ВСУ
Экипажи ремонтных подразделений "Южной" группировки войск в ДНР подорвались на двух минах, но смогли вывезти трофейную технику ВСУ с поля боя, рассказал РИА... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T08:55:00+03:00
2025-10-18T08:55:00+03:00
2025-10-18T08:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18fe6c3eb4c36581eb5d7429c65f6e51.jpg
https://ria.ru/20251018/btr-2049045503.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34829d8cba54c2d80460f23ad557ef5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Юга" рассказали, как вывозили с поля боя трофейную технику ВСУ
В ДНР ремонтники "Юга" подорвались на 2 минах, но вывезли трофейную технику ВСУ