В Тегеране откроют станцию метро, оформленную в христианских мотивах

Как рассказала РИА Новости художник-оформитель станции Таня Таригмехр, семь панно, украшающих внутреннее пространство, посвящены различным христианским понятиям и жизнеописанию Девы Марии и наполнены элементами, имеющими символическое значение для христиан. Она уточнила, что стена, которую видит пассажир, спускаясь в метро на первом эскалаторе, украшена панно с шестью стихами из известной коранической суры "Марьям", а надпись "во имя Бога" традиционно располагается над входом во все станции тегеранского метро, именно на этой станции она отличается от других аналогичных, поскольку написана на четырех языках: английском, арабском, персидском и арамейском.