В Тегеране откроют станцию метро, оформленную в христианских мотивах
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:44 18.10.2025
В Тегеране откроют станцию метро, оформленную в христианских мотивах
Станция метро "Святая Мария", в оформлении которой использованы панно на христианскую тематику, вскоре откроется в центральной части иранской столицы, передает... РИА Новости, 18.10.2025
2025
ТЕГЕРАН, 18 окт - РИА Новости, Марина Вялова. Станция метро "Святая Мария", в оформлении которой использованы панно на христианскую тематику, вскоре откроется в центральной части иранской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Станция Maryam-e Moghaddas (Святая Мария), как в Иране называют Деву Марию, расположена через дорогу от Кафедрального собора Святого Саркиса армянской апостольской церкви, находящейся на улице Неджатоллахи. Первоначально планировалось, что станция будет носить название Shahid Nejatollahi - в память об университетском преподавателе, погибшем в конце 70-х годов прошлого века в период Исламской революции в Иране. Однако в прошлом году, когда станция уже была построена, руководство метро приняло решение о том, что ее название и внутреннее оформление в знак уважения к христианам, представляющим в исламской республике религиозное меньшинство, будут посвящены образу матери Иисуса Христа.
Как рассказала РИА Новости художник-оформитель станции Таня Таригмехр, семь панно, украшающих внутреннее пространство, посвящены различным христианским понятиям и жизнеописанию Девы Марии и наполнены элементами, имеющими символическое значение для христиан. Она уточнила, что стена, которую видит пассажир, спускаясь в метро на первом эскалаторе, украшена панно с шестью стихами из известной коранической суры "Марьям", а надпись "во имя Бога" традиционно располагается над входом во все станции тегеранского метро, именно на этой станции она отличается от других аналогичных, поскольку написана на четырех языках: английском, арабском, персидском и арамейском.
По наблюдениям корреспондента, оформление станции метро "Святая Мария" уже завершено, в настоящее время идут последние приготовления к ее официальному открытию, которое власти запланировали на ближайшее будущее, после чего станция сможет принимать пассажиров.
Свято-Николаевский собор в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Дагестан помог доставить в Иран 600 килограммов церковной утвари для РПЦ
4 октября, 21:58
 
