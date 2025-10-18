Рейтинг@Mail.ru
В Тбилиси митингующие освободили проезжую часть перед зданием парламента - РИА Новости, 18.10.2025
20:40 18.10.2025
В Тбилиси митингующие освободили проезжую часть перед зданием парламента
В Тбилиси митингующие освободили проезжую часть перед зданием парламента
Участники антиправительственной акции протеста в Тбилиси освободили проезжую часть проспекта Руставели перед зданием парламента после того, как МВД опубликовало РИА Новости, 18.10.2025
В Тбилиси митингующие освободили проезжую часть перед зданием парламента

Парламент Грузии
ТБИЛИСИ, 18 окт - РИА Новости. Участники антиправительственной акции протеста в Тбилиси освободили проезжую часть проспекта Руставели перед зданием парламента после того, как МВД опубликовало предупредительное заявление, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстранты традиционно собрались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Число митингующих не достигает такого количества, чтобы возникла необходимость перекрытия проезжей части перед парламентом. МВД опубликовало заявление с призывом освободить проезжую часть, напомнив о вступлении в силу нового закона об ужесточении правил проведения митингов. Сотрудники патрульной полиции призвали находящихся на месте митингующих к тому, чтобы они переместились с дороги на пешеходную часть проспекта, демонстранты выразили недовольство, но не стали агрессивно сопротивляться.
Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
МВД Грузии оштрафовало главу ОБСЕ за перекрытие дороги в Тбилиси, пишут СМИ
16 октября, 15:55
Парламент Грузии в четверг в третьем и окончательном чтении принял поправки в административный и уголовный кодекс, согласно которым будут ужесточены правила проведения митингов.
Согласно поправкам, административный арест на 15 суток будет применяться в отношении тех участников акции протеста, которые будут закрывать лица маской, иметь при себе слезоточивый газ или другие ядовитые вещества, перекрывать дорогу (в случае небольшого числа митингующих) или возводить временные сооружения. Организаторы будут арестованы на 20 суток. Арест сроком на 60 суток будет применяться в отношении лиц, которые не повинуются требованиям полиции о прекращении митинга, а также в случае, если участник собрания будет иметь при себе оружие, пиротехнику или предметы, которые могут причинить вред жизни и здоровью других лиц.
Акции протеста начались в Тбилиси после того, как премьер Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Митинг оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Грузии задержали еще 16 человек по делу о штурме дворца президента
17 октября, 16:40
 
В миреГрузияТбилисиИраклий Кобахидзе
 
 
