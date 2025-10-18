Священник прокомментировал новую стратегию ЕС по ЛГБТ*

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Чиновники Евросоюза хотят окончательно избавиться от европейской цивилизации, основанной на традиционных христианских ценностях, заявил РИА Новости глава патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, комментируя принятие Еврокомиссией новой стратегии поддержки ЛГБТ* (движение признано в РФ экстремистским и запрещено).
Ранее Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, что Еврокомиссия утвердила новую стратегию в сфере ЛГБТ* на 2026-2030 годы. Так, в СПЖ пишут, что согласно стратегии, в ближайшие пять лет государства-члены ЕС должны внедрить меры, гарантирующие "свободу быть самим собой" для всех граждан, включая несовершеннолетних. Это подразумевает упрощение юридических процедур смены пола, а также "признание прав трансгендерных и небинарных подростков на самоопределение". Борьба с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности названы ключевым элементом европейских ценностей. Также в документе отмечается, что странам-кандидатам и потенциальным претендентам на вступление в ЕС "рекомендуется продвигать равенство и основные права в соответствии с соответствующими законодательными актами ЕС". Первая стратегия ЕС в сфере ЛГБТ* была принята в 2020 году.
"Похоже, чиновники Евросоюза окончательно хотят избавиться от европейской цивилизации, основанной на традиционных христианских ценностях. Европа-защитница христиан уступает место Европе-защитнице современного Вавилона, отдающей своих (и чужих) детей на растерзание новому мировому порядку, в котором нет места морали и праву на естественную семью. Но хотят ли этого народы Европы? Мы знаем и верим, что христиане Европы возвысят свой голос в защиту жизни и истинных человеческих ценностей", - сказал РИА Новости Лукьянов.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
Протест в Будапеште проходит под флагами ЕС и ЛГБТ*
11 июня, 01:23