Священник прокомментировал новую стратегию ЕС по ЛГБТ*

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Чиновники Евросоюза хотят окончательно избавиться от европейской цивилизации, основанной на традиционных христианских ценностях, заявил РИА Новости глава патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, комментируя принятие Еврокомиссией новой стратегии поддержки ЛГБТ* (движение признано в РФ экстремистским и запрещено).