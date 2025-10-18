Рейтинг@Mail.ru
Священник прокомментировал новую стратегию ЕС по ЛГБТ* - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
09:19 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/svyaschennik-2049049597.html
Священник прокомментировал новую стратегию ЕС по ЛГБТ*
Священник прокомментировал новую стратегию ЕС по ЛГБТ* - РИА Новости, 18.10.2025
Священник прокомментировал новую стратегию ЕС по ЛГБТ*
Чиновники Евросоюза хотят окончательно избавиться от европейской цивилизации, основанной на традиционных христианских ценностях, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T09:19:00+03:00
2025-10-18T09:19:00+03:00
религия
федор лукьянов
евросоюз
еврокомиссия
русская православная церковь
европа
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
https://ria.ru/20250611/protest-2022144981.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федор лукьянов, евросоюз, еврокомиссия, русская православная церковь, европа, россия, в мире
Религия, Федор Лукьянов, Евросоюз, Еврокомиссия, Русская православная церковь, Европа, Россия, В мире
Священник прокомментировал новую стратегию ЕС по ЛГБТ*

Священник Лукьянов: чиновники ЕС хотят избавиться от европейской цивилизации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Чиновники Евросоюза хотят окончательно избавиться от европейской цивилизации, основанной на традиционных христианских ценностях, заявил РИА Новости глава патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, комментируя принятие Еврокомиссией новой стратегии поддержки ЛГБТ* (движение признано в РФ экстремистским и запрещено).
Ранее Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, что Еврокомиссия утвердила новую стратегию в сфере ЛГБТ* на 2026-2030 годы. Так, в СПЖ пишут, что согласно стратегии, в ближайшие пять лет государства-члены ЕС должны внедрить меры, гарантирующие "свободу быть самим собой" для всех граждан, включая несовершеннолетних. Это подразумевает упрощение юридических процедур смены пола, а также "признание прав трансгендерных и небинарных подростков на самоопределение". Борьба с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности названы ключевым элементом европейских ценностей. Также в документе отмечается, что странам-кандидатам и потенциальным претендентам на вступление в ЕС "рекомендуется продвигать равенство и основные права в соответствии с соответствующими законодательными актами ЕС". Первая стратегия ЕС в сфере ЛГБТ* была принята в 2020 году.
"Похоже, чиновники Евросоюза окончательно хотят избавиться от европейской цивилизации, основанной на традиционных христианских ценностях. Европа-защитница христиан уступает место Европе-защитнице современного Вавилона, отдающей своих (и чужих) детей на растерзание новому мировому порядку, в котором нет места морали и праву на естественную семью. Но хотят ли этого народы Европы? Мы знаем и верим, что христиане Европы возвысят свой голос в защиту жизни и истинных человеческих ценностей", - сказал РИА Новости Лукьянов.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
Протестующие против закона о прозрачности общественной жизни в Будапеште - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Протест в Будапеште проходит под флагами ЕС и ЛГБТ*
11 июня, 01:23
 
РелигияФедор ЛукьяновЕвросоюзЕврокомиссияРусская православная церковьЕвропаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала